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        Haberler Spor Motor Sporları MotoGP Bahattin Sofuoğlu: İlk yarıştaki hedefimiz puandı - Motor Sporları Haberleri

        Bahattin Sofuoğlu: İlk yarıştaki hedefimiz puandı

        Dünya Superbike Şampiyonası'nda Phillip Island'da yaptığı yarıştan ilk puanını alan Bahattin Sofuoğlu, "İlk yarıştaki hedefimiz puandı. Yaşadığım sakatlık sebebi ile çok risk almadım. Sadece puan almaya çalıştım ve puanımızı aldık hamdolsun" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 12:01 Güncelleme: 16.03.2025 - 12:01
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        "İlk yarıştaki hedefimiz puandı"
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        Supersport 300 ve Supersport Dünya Şampiyonası'nda geçirdiği yıllardan sonra Dünya Superbike Şampiyonası'na adım atan Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Phillip Island'daki yarışında hedefine ulaşarak ilk puanını aldı. Testlerde de sakatlık geçirmesine rağmen hedefine ulaştığını belirten Sofuoğlu, yeni yarışacağı piste de daha önceki zamanlarda kaza geçirdiği için risk almayı düşünmediğini aktardı. Dünya Superbike Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışlarına hazırlanan Bahattin Sofuoğlu, çalışmalarını milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü ile Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu yönetiminde Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan pistte gerçekleştiriyor.

        "RAMAZAN AYINDAYIZ ORUÇ TUTUYORUZ, ANTRENMANLARIMIZI EKSİK ETMİYORUZ"

        Yarışlara ara vermeden hazırlandığını belirten Bahattin Sofuoğlu, "Bir sakatlık yaşamıştım. Kışın sonrasında testlerim yapıldı ve ilk defa burada açıklıyorum testlerde de bir sakatlık oldu. Sonrasında iki hafta yarış vardı, o iki hafta arada hemen toparlanma sürecine girdik. İlk yarıştaki hedefimiz puandı ve daha iyisini tabii ki de yapmak istiyordum ama belki de yaşadığım sakatlık sebebi ile çok risk almadım. Sadece puan almaya çalıştım ve puanımızı aldık hamdolsun ilk yarışımızdan memnun döndük. Şimdi ikinci gideceğim pist, testte kaza geçirdiğim pist. Önceki sezonda da motor arızası sebebi ile kaza geçirdiğim pist. O yüzden burada da çok risk almayı düşünmüyorum. İnşallah bu sefer çok daha güzel geçer. Ramazan ayındayız oruç tutuyoruz, bu esnada antrenmanlarımızı eksik etmiyoruz. İftar öncesi ve sonrasında antrenmanlarımıza devam ediyor, yarışa hazırlanıyoruz. Dediğim gibi zor bir yarış olacak benim için çünkü o pistte yaşadığım kaza var. Şu an önyargım yok ama yaşanmışlıklar var o pistte, onu aklımın bir kenarında bulundurarak çokta risk almadan elimden geleni yapacağım" dedi.

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