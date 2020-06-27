Bazı vatandaşların da eriyen kar kütlelerinin altında yetişen pancarları toplamak için bölgeye geldiğini belirten Adıyaman, "Bölge, coğrafi yapısının renkliliği, sahip olduğu flora zenginliğinden dolayı hem fotoğrafçılar hem de doğaseverlerden ilgi görüyor. Başka illerden gelenler arasında bir çok tanıdığımızın yanı sıra burayı ilk kez görenler de var. Haziran ayında bu kadar kar ve buzu görmenin şaşkınlığını yaşıyorlar" diye konuştu.