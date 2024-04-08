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        Haberler Televizyon Bahar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Bahar dizisi bu hafta var mı, yok mu, neden yok?

        Bahar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Bahar dizisi bu hafta var mı, yok mu?

        Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Bahar yeni bölüm her hafta Salı günü izleyiciyle buluşuyor. Normalde 9 Nisan Salı akşamı yeni bölümüyle ekrana gelmesi beklenen dizi Show TV yayın akışında yer almıyor. Dizinin sıkı takipçileri Bahar yarın akşam var mı, neden yok sorusuna yanıt arıyor. Dizinin 9.bölüm fragmanı ise yayınlandı. İşte 9 Nisan Show TV yayın akışı ile Bahar son bölüm özeti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2024 - 16:01 Güncelleme: 08.04.2024 - 16:01
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        • 1

          Demet Evgar’ın başrolünde yer aldığı bir kadının kendi yolculuğundaki uyanışını izlemeye başladığımız hikayesinin anlatıldığı Bahar 9. Bölüm hakkında araştırmalar yapılıyor. Diziseverler, "Bahar yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı?" sorusuna yanıt arıyor. Show TV yayın akışı 9 Nisan 2024 üzerinden Bahar yeni bölüm detaylarını öğrenebilirsiniz.

        • 2

          BAHAR DİZİSİ BU HAFTA VAR MI?

          Bahar bu hafta yeni bölümüyle yayınlanmayacak. 9 Nisan 2024 Salı akşamı yeni bölüm yerine özel bölüm ile yayınlanacak. Bayram tatili nedeniyle Bahar dizisi çekimlerine bir hafta ara verildi.

          BAHAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

          Show TV dizisi Bahar 16 Nisan Salı 20.00'de Show TV'de.

        • 3

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          18.45- Show Ana Haber

          20.00- Bahar Özel Bölüm

          23:15- Sandık Kokusu- Tekrar

          02-15- Kızılcık Şerbeti- Tekrar

        • 4

          BAHAR SON BÖLÜM ÖZETİ

          Parla, Selim’in ona söylediklerine inanmasa da Rengin’le konuşmak ister, Rengin’in kaza yaptığı haberiyle yıkılır. Hastanede, Timur’un Rengin için olan endişesini gören Bahar iyice şüphelenir, bir yandan Parla’ya destek olup onunla bağ kurarken diğer yandan Timur’la yüzleşmeye hazırlanır. Timur, her şeyi dengede tutmaya çalışsa da başarılı olamaz. Evren, Parla’yla yakın bir bağ kurar, bu bağla birlikte Evren’in geçmişindeki sır perdesi de aralanır. Gelen sürpriz misafir tüm dengeleri değiştirir ve Bahar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır!

        BURÇLAR

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