Bahar yağmurları devam edecek

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Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Türkiye geneli için kaleme aldığı hava durumu analizi şöyle:

Türkiye’de son 7 günün en sıcak günü yaşanıyor, hafta başında İstanbul’da hissedilen sıcaklık 20°C’ye ulaşıyor fakat gölgeler yine serin. Ankara’da ve İzmir’de sıcaklıklar bugün 15 ila 20°C arasında değişirken doğu bölgelerde ve Karadeniz genelinde de ısınma hissediliyor.

HAZIRLIKLI OLMAKTA FAYDA VAR

Bu gece yarısından sonra tahmini 03:00 sularından itibaren Trakya üzerinden yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyoruz. Yarın sabah saatleri olduğunda Keşan, Şarköy, İpsala, Edirne çevresi ile Edremit-Bergama arasında kuvvetlenmeye başlayacak. Salı günü öğlen saatleri olurken Güney Ege’de Muğla-Aydın çevresinde de lokal olarak kuvvetli yağışlar kaydedeceğiz. Salı gecesi ise Çanakkale ve yakın çevresinde kuvvetli sağanak, caddelerde su birikintilerine yol açabilir. Zemin katlarda su baskınları yaşanabilir, Trakya’da ve Çanakkale’de bu duruma yarın hazırlıklı olmakta yarar var.

MART AYI SICAKLIK ORTALAMASI

İstanbul’dan Tekirdağ-Edirne yönünde küçük-orta taneli dolu yağışları da görülebilir. İstanbul’da ise yarın şehrin tamamında yağmur beklenmiyor, gün içerisinde farklı ilçelerde lokal yağmurlar görülür. Marmara’da bu yağış getiren cephe ile hava sıcaklıkları 12-14°C arasına geriliyor. Aslında bu da yaklaşık Mart ayı gün içi sıcaklık ortalaması sayılır. Gelen soğuk ve yağışlı hava batı ve güney bölgeleri ancak mevsim ortalamalarına çekiyor. Öyle kar havası, kış soğukları pek kalmamış görünüyor.

YAĞMURLU SAATLER

13 Mart Çarşamba ise bu kez İstanbul-Kocaeli-Bursa arasındaki geniş alanda gök gürültülü bahar yağmurları, lokal dolu yağışları ve kısa süreli ama şiddetli rüzgar fırtınaları yaşayabiliriz. Yağışlı (ve kararsız) hava perşembe günü de batı ve iç bölgelerde yeni yağmurlar oluşturacak, bu hafta Anadolu dahil Türkiye genelinde yağmurlu saatlerimiz olacak. Doğuda ise yağışlar özellikle çarşambadan itibaren karla karışık yağmur ve iyice yüksek kesimlerde kar şeklinde olur. Kış yağışları henüz Doğu Anadolu’dan ayrılmıyor.

AZ BULUTLU VE AÇIK

16-17 Mart, yani önümüzdeki hafta sonu ise yağışların kesileceği ve havanın Türkiye genelinde çoğunlukla az bulutlu ve açık olacağını görüyoruz, fakat hafta sonu için olan tahmini yeniden güncelleyeceğiz.