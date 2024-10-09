Bahar Şahin'den, Uraz Kaygılaroğlu'na: Gurur duy kendinle

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19 yaşındaki İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil, Semih Çelik tarafından kan donduran bir şekilde katledilmiş, iki genç kızın öldürülmesi, Türkiye'yi derinden sarsmıştı.

Yaşanan vahşetten sonra, Uraz Kaygılaroğlu'nun geçtiğimiz aylarda sevgilisi Sayna Soleimanpour'ın sergisinde cinayet temalı verdiği pozlar, tekrar gündeme geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Kaygılaroğlu'nu sert bir şekilde eleştirdi.

Sayna Soleimanpour - Uraz Kaygılaroğlu Ünlü oyuncuya bir tepki de meslektaşı Bahar Şahin'den geldi. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Kaygılaroğlu'na sert bir şekilde eleştirdi. REKLAM

Bahar Şahin Bahar Şahin; "Kadın kasabı, 'sanatın' İstanbul surlarında hayat buldu. İlham verdin, gurur duy kendinle Uraz Kaygılaroğlu. Türk halkı bu 'sanatını' unutmayacak" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Instagram