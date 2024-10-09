Bahar Şahin'den, Uraz Kaygılaroğlu'na: Gurur duy kendinle
İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil cinayetiyle birlikte gözler, bir süre önce cinayet pozları veren Uraz Kaygılaroğlu'na çevrildi. Kaygılaroğlu'na bir sert eleştiri de meslektaşı Bahar Şahin'den geldi
19 yaşındaki İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil, Semih Çelik tarafından kan donduran bir şekilde katledilmiş, iki genç kızın öldürülmesi, Türkiye'yi derinden sarsmıştı.
Yaşanan vahşetten sonra, Uraz Kaygılaroğlu'nun geçtiğimiz aylarda sevgilisi Sayna Soleimanpour'ın sergisinde cinayet temalı verdiği pozlar, tekrar gündeme geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Kaygılaroğlu'nu sert bir şekilde eleştirdi.
Sayna Soleimanpour - Uraz Kaygılaroğlu
Ünlü oyuncuya bir tepki de meslektaşı Bahar Şahin'den geldi. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Kaygılaroğlu'na sert bir şekilde eleştirdi.
Bahar Şahin
Bahar Şahin; "Kadın kasabı, 'sanatın' İstanbul surlarında hayat buldu. İlham verdin, gurur duy kendinle Uraz Kaygılaroğlu. Türk halkı bu 'sanatını' unutmayacak" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Instagram