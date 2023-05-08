Bahar Öztan, geçmiş günlere döndüğünü söyleyerek "Allah nasip etti, yıllar sonra tekrardan bu motosiklete binmeyi. Çok kıymetli bir filmdi çok kıymetli arkadaşlarımızla birlikte oynamıştık. Hayatta olmayanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşayanlara ise selamlarımı iletiyorum. Yıllar önce Kemal Sunal önde oturuyordu ben de arkasında ona sarılmıştım. Çok güzel bir filmdi hâlen halkımız çok seviyor, izliyor ve gülebiliyor. Motosikleti görünce hatıralar gözümde canlandı. Bir arkadaşımız almış bunu değerlendirmiş. Motosiklete bakmış ve bu günlere kadar getirmiş. Çok kıymetli bir motosiklet, halkımız da o dönemden kalan her şeyi çok sever" dedi.