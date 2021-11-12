DHA

Türkiye'nin başarılı moda tasarımcılarından Bahar Korçan, önceki gün 57 yaşındayken İstanbul'da hayatını kaybetti. Yumurtalık kanseri nedeniyle yaşamını yitiren Korçan'ın naaşı, sevenleri tarafından Teşvikiye Camii'nde omuzlarda musalla taşına getirildi.

Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Meltem Cumbul, Yonca Evcimik, Demet Akbağ ve Uğurkan Erez'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Korçan'ın kızı Lal Korçan ve yakınları taziyeleri kabul etti. Zaman zaman ayakta durmakta zorlanan yakınları, gözyaşlarını tutamadı.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik istendi. Bahar Korçan'ın naaşı sevenleri tarafından omuzlarda cenaze aracına taşındı. Bahar Korçan'ın naaşı Beykoz Gazi Yunus Mezarlığı'na defnedilmek üzere götürüldü. Sevenleri Bahar Korçan'ın naaşını alkışlarla uğurladı.

YONCA EVCİMİK: 2 GÜN ÖNCE TELEFONDA KONUŞMUŞTUK!

Cenazeye katılan şarkıcı Yonca Evcimik, "1993'ten beri arkadaşız, kardeşiz. Birlikte çok çalıştık, çok cesur işler yaptık. Bahar Korçan moda dünyasına çok büyük ivme kazandırmış, çok başarılı işlere imza atmış, çok özel bir insan. Bir anlamda kurtuldu diye düşünüyorum, bu hastalığından dolayı. 2 gün önce konuştuk, şaka olsun diye 'Yeter!' dedim, 'Bıktım senin şu kanserinden...' O da 'Ben de bıktım, bu son olsun inşallah.' dedi." ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Yonca Evcimik

DEMET AKBAĞ: ÇOK UĞRAŞTI, ÇOK ÇABALADI, BU KADAR DİRENEBİLDİ

Oyuncu Demet Akbağ, "Eve kapanmamız sebebiyle uzun süredir görmüyordum Bahar'ı. Son durumunu biliyordum hastalığının. Çok uğraştı, çok çabaladı, bu kadar direnebildi. Çok özel, çok yaratıcı ve melek gibi kalbi olan bir insandı. Çok erken kaybettik." dedi.

Oyuncu Demet Akbağ

UĞURKAN EREZ: 10 GÜN ÖNCE SANKİ BANA VEDA ETTİ ANLAMAMIŞIM

Modacı Uğurkan Erez "Çok iyi bir dosttu. 87 yılından beri dostuz. Hiç ayrılmadığım bir dostum. Aramızda hiç rekabet olmadı çünkü bizim camiaya o kadar çok şey yapmıştı ki... Çok katkısı olan dost. 10 gün önce konuştuk. Sanki bana veda etti, o gün anlamamışım o zaman. Beni arayıp 'Sesini duymak için aradım' dedi." şeklinde konuştu.

Modacı Uğurkan Erez

TARKAN: ÇOK İNCE BİR RUHTUN...

Bahar Korçan'ın ölümünün ardından Megastar Tarkan, Instagram hesabından başsağlığı mesajı yayınlamıştı. Üzüntüsünü ifade eden ünlü şarkıcı, "Çok özel bir ruhtun. Çok güzel bir kalptin... Nurlar, ışıklar içinde uyu Bahar'ım..." ifadelerini kullanmıştı.

"ZOR GÜNLER GERİDE KALDI" DEMİŞTİ

Kanser tedavisi gören ünlü modacı Bahar Korçan, 2018'de eski sağlığına kavuşmuştu. Nişantaşı’nda görüntülenen Korçan, muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmemişti.

Modacı, "Zor günler geride kaldı. Şimdi iyiyim." şeklinde konuşmuştu.