'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' izleyicileri ekran başına kilitledi

SHOW TV'nin MF Yapım imzalı sevilen dizisi ‘Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın 36'ncı bölümüyle de izleyicileri ekran başına kilitledi.

Tüm sırların açığa çıktığı, heyecan dolu bölüm, AB’de; 5,59 izlenme oranı 14,80 izlenme payı, AB1 20+ grubunda; 5,41 oranı 13,41 izlenme payı, Total’de ise 4,34 izlenme oranı 11,22 izlenme payı elde etti.

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Sosyal medyada da büyük ilgi gören dizinin Bahar etiketi, tam 3 saat 25 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinde; Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Yasemin Erturan’ın birlikte yer aldığı, 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer alıyor. Dizide; Nihal Yalçın, Efsun karakterine, Emre Karayel de Tolga karakterine hayat verirken, Sumru Yavrucuk da konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçiyor.

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'BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN?'IN 36'NCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bahar, Leyla’nın sırrının ağırlığıyla ezilirken; gerçeği Timur’un da bilmesi gerektiğini düşündü. Nevra, Bahar’ın bu gerçeği öğrenmesiyle paniklerken, Leyla’yla yüzleşti. Onların tartışmasına tanık olan Timur, ikilinin bir şey sakladığından şüphelendi. Bahar, bu yükten hastaneye kaçarak kurtulmaya çalışırken, Leyla’nın sırrını Evren’le paylaştı. Evren, Timur’un da katıldığı bir video konferans sırasında sesi kapatmayı unuttu ve Bahar, odasına girip “Bu sırla artık yaşayamayacağını, her an Leyla’nın aslında Timur’un annesi olduğunu ağzından kaçırabileceğini” söyleyince, Timur gerçekleri öğrendi.

Timur’u şoke eden gerçek; Timur’a resti çektikten sonra, yeni imajıyla dikkat çeken Rengin; olanları Parla ile paylaştı. Parla, babasını yeni yeni kabullenmeye, bir aile olmayı benimsemeye başlamışken; Rengin’e Timur’u terk ettiği için çok kızdı. Hayatında köklü bir değişime giden Rengin; Tolga’nın kardeşi olan Tuğra ile buluştu ve ona hastane için bir iş birliği teklif etti. REKLAM Rengin, Timur’u terk ediyor; Çağla, Tolga’nın geçmişine dair şüphelerinin izini sürerken, Tolga onu evine davet etti. Çağla, Tolga’nın evinde de bir dedektif gibi araştırma yaparken, Tolga’ya yakalanınca evli olup olmadığını, Olcay’ın kim olduğunu sordu. Tolga hem eski eşi hem de kaybettiği küçük kızı hakkında her şeyi anlatınca; Çağla, yüzleşmek zorunda olduğu gerçeklerin çok büyük olduğunu fark etti. Daha önce Çağla’dan zaman isteyen Tolga’nın bunları anlatmak zorunda kalması ise ikilinin ilişkilerini de sarstı. Çağla, Tolga’nın geçmişini öğreniyor; Bir süredir Efsun’la çatışan Seren’e destek olmaya ve Efsun’u da anlamaya çalışan Aziz Uras, Efsun’un annesine laf söylemesi yüzünden daha fazla dayanamayıp Efsun’a çıkıştı ve Seren’le Efsun’un evinden ayrılma ve Bahar’a taşınma kararı aldılar. Bunu hazmedemeyen Efsun, bebek odasını toplarken; Seren’in hamile günlüğünü buldu ve onun hem kendi hem de Bahar hakkında yazdığı şeyleri görünce, soluğu Bahar’ın evinde aldı. Tüm ailenin bir araya geldiği yemekte sinirlerine daha fazla hakim olamayan Efsun, Leyla’ya tüm gerçekleri haykırdı. Herkes Leyla’ya bir şey olacak diye endişelenirken, bu strese dayanamayan Seren’in suyu geldi. Doğuma henüz vakit varken gelişen bu durumun sonuçları ne olacak, ekran başındaki izleyiciler için büyük merak konusu oldu. İşte geceye damgasını vuran final sahnesi; Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan, 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'; her salı, saat 20.00’de SHOW TV’de!