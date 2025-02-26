Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' izleyicileri ekran başına kilitledi

        'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' izleyicileri ekran başına kilitledi

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizi; tüm sırların açığa çıktığı, heyecan dolu 36'ncı bölümüyle de izleyicileri ekran başına kilitledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 13:34 Güncelleme: 26.02.2025 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzleyicileri ekran başına kilitledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV'nin MF Yapım imzalı sevilen dizisi ‘Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın 36'ncı bölümüyle de izleyicileri ekran başına kilitledi.

        Tüm sırların açığa çıktığı, heyecan dolu bölüm, AB’de; 5,59 izlenme oranı 14,80 izlenme payı, AB1 20+ grubunda; 5,41 oranı 13,41 izlenme payı, Total’de ise 4,34 izlenme oranı 11,22 izlenme payı elde etti.

        Sosyal medyada da büyük ilgi gören dizinin Bahar etiketi, tam 3 saat 25 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinde; Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Yasemin Erturan’ın birlikte yer aldığı, 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer alıyor. Dizide; Nihal Yalçın, Efsun karakterine, Emre Karayel de Tolga karakterine hayat verirken, Sumru Yavrucuk da konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçiyor.

        REKLAM

        'BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN?'IN 36'NCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Bahar, Leyla’nın sırrının ağırlığıyla ezilirken; gerçeği Timur’un da bilmesi gerektiğini düşündü. Nevra, Bahar’ın bu gerçeği öğrenmesiyle paniklerken, Leyla’yla yüzleşti. Onların tartışmasına tanık olan Timur, ikilinin bir şey sakladığından şüphelendi. Bahar, bu yükten hastaneye kaçarak kurtulmaya çalışırken, Leyla’nın sırrını Evren’le paylaştı. Evren, Timur’un da katıldığı bir video konferans sırasında sesi kapatmayı unuttu ve Bahar, odasına girip “Bu sırla artık yaşayamayacağını, her an Leyla’nın aslında Timur’un annesi olduğunu ağzından kaçırabileceğini” söyleyince, Timur gerçekleri öğrendi.

        Timur’u şoke eden gerçek;

        Timur’a resti çektikten sonra, yeni imajıyla dikkat çeken Rengin; olanları Parla ile paylaştı. Parla, babasını yeni yeni kabullenmeye, bir aile olmayı benimsemeye başlamışken; Rengin’e Timur’u terk ettiği için çok kızdı. Hayatında köklü bir değişime giden Rengin; Tolga’nın kardeşi olan Tuğra ile buluştu ve ona hastane için bir iş birliği teklif etti.

        REKLAM

        Rengin, Timur’u terk ediyor;

        Çağla, Tolga’nın geçmişine dair şüphelerinin izini sürerken, Tolga onu evine davet etti. Çağla, Tolga’nın evinde de bir dedektif gibi araştırma yaparken, Tolga’ya yakalanınca evli olup olmadığını, Olcay’ın kim olduğunu sordu. Tolga hem eski eşi hem de kaybettiği küçük kızı hakkında her şeyi anlatınca; Çağla, yüzleşmek zorunda olduğu gerçeklerin çok büyük olduğunu fark etti. Daha önce Çağla’dan zaman isteyen Tolga’nın bunları anlatmak zorunda kalması ise ikilinin ilişkilerini de sarstı.

        Çağla, Tolga’nın geçmişini öğreniyor;

        Bir süredir Efsun’la çatışan Seren’e destek olmaya ve Efsun’u da anlamaya çalışan Aziz Uras, Efsun’un annesine laf söylemesi yüzünden daha fazla dayanamayıp Efsun’a çıkıştı ve Seren’le Efsun’un evinden ayrılma ve Bahar’a taşınma kararı aldılar. Bunu hazmedemeyen Efsun, bebek odasını toplarken; Seren’in hamile günlüğünü buldu ve onun hem kendi hem de Bahar hakkında yazdığı şeyleri görünce, soluğu Bahar’ın evinde aldı. Tüm ailenin bir araya geldiği yemekte sinirlerine daha fazla hakim olamayan Efsun, Leyla’ya tüm gerçekleri haykırdı. Herkes Leyla’ya bir şey olacak diye endişelenirken, bu strese dayanamayan Seren’in suyu geldi. Doğuma henüz vakit varken gelişen bu durumun sonuçları ne olacak, ekran başındaki izleyiciler için büyük merak konusu oldu.

        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan, 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'; her salı, saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Kısmi af' senaryoları
        'Kısmi af' senaryoları
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        Şeyma öğretmenin öldüğü kaza kamerada! Alkollü sürücü serbest!
        Şeyma öğretmenin öldüğü kaza kamerada! Alkollü sürücü serbest!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        İstanbul'da vahim olay! Parkta alkol alıp uyudu! Donarak öldü!
        İstanbul'da vahim olay! Parkta alkol alıp uyudu! Donarak öldü!
        Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor
        Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor
        Her 5 markadan 4'ünün satışı düştü
        Her 5 markadan 4'ünün satışı düştü
        3'te 1'i 1 haftada satıldı
        3'te 1'i 1 haftada satıldı
        Bin sanatçının 'Yapay Zeka’ya karşı çıkardığı ‘Sessiz Albüm’ hakkında 'Yapay Zeka' ne düşünüyor?
        Bin sanatçının 'Yapay Zeka’ya karşı çıkardığı ‘Sessiz Albüm’ hakkında 'Yapay Zeka' ne düşünüyor?
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Maden kazaları böyle azaldı
        Maden kazaları böyle azaldı
        Buruk ve Mourinho'yu bekleyen cezalar!
        Buruk ve Mourinho'yu bekleyen cezalar!
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        Habertürk Anasayfa