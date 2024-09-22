REKLAM advertisement1

Reyting rekorları kıran diziden yayınlanan ön izleme sahnesi; bu sezon da dizinin güçlü ve sıcacık hikayesinin yanında izleyicilerin komedi unsuru yüksek anlara şahit olacaklarının ilk ipuçlarını verdi.

Bahar ve Timur'un karşı karşıya geldiği ön izleme sahnesinde, Timur'un dede olacağı haberini henüz sindiremediği anlar izleyicileri kahkahaya boğarken; Seren'in hamileliğini Aziz Uras'tan saklamaları ise nelere yol açacak büyük merak konusu oldu.

Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce'nin kaleme aldığı, Show TV'de yayınlanacak MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Büşra Pekin, Ecem Özkaya, Elçin Afacan, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan "Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?" 24 Eylül'den itibaren her salı saat 20.00'de Show TV'de!