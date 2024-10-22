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        Haberler Televizyon 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Tanıtımda, Bahar, hayal kırıklıklarını dile getirirken, Timur'un Evren ile yaptığı konuşma dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 12:51 Güncelleme: 22.10.2024 - 12:51
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        'Bahar'dan bir tanıtım daha
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        SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı fenomen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Tanıtımda, Bahar, hayal kırıklıklarını dile getirirken, Timur’un Evren ile yaptığı konuşma dikkat çekti. Rengin’in evde verdiği partiye giden Bahar’ın; “Siz yeni geldiniz, ben geri geldim!” açıklaması ise izleyicilere artık bambaşka bir Bahar’ı göreceklerinin ilk ipuçlarını verdi.

        Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği, senaryosunu; Ayça Üzüm ile Nergiz Herdem İnce’nin kaleme aldığı, SHOW TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Büşra Pekin, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Elçin Afacan, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı diziye, Nihal Yalçın da 'Efsun' karakterine hayat veriyor.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', bu akşam 20.00’de SHOW TV’de!

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        #Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?

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