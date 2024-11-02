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        Haberler Televizyon 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 23'üncü bölümünün ilk tanıtımı yayımlandı

        'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 23'üncü bölümünün ilk tanıtımı yayımlandı

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, merakla beklenen 23'üncü bölümünün ilk tanıtımı yayımlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 00:08 Güncelleme: 02.11.2024 - 02:28
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        23'üncü bölümünün ilk tanıtımı yayımlandı
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        SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 23'üncü bölümünden ilk tanıtım yayımlandı. Heyecanla beklenen tanıtım, yeni bölümde izleyicilerin duygu yüklü anlara şahit olacaklarının ilk ipuçlarını verdi. Yayınlanan tanıtımda, kızları Umay için Timur'la karşı karşıya gelen Bahar, hayal kırıklığına uğrarken; Aziz Uras'ın Timur'a çektiği rest dikkat çekti. Bir süredir aralarında soğuk rüzgarlar esen Bahar ve Evren'in buluşmasında, Evren'in "Ben senin canını yakmam, sevgi denen şeyi birlikte deneyelim" sözlerinden sonra ikilinin sarılması ise tanıtıma damgasını vurdu.

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        Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce'nin kaleme aldığı, SHOW TV'de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Elçin Afacan, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alırken Nihal Yalçın da Efsun karakterine hayat veriyor.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' her Salı saat 20.00'de SHOW TV'de!

        İşte 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın' 23'üncü Bölüm Tanıtımı;

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?

        BURÇLAR

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        Boğa
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