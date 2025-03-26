SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ekrana geldi. Heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı 40'ıncı bölüm izleyicileri ekran başına kilitledi.

'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın kırkıncı bölümü ABC1 20+ grubunda 4,78 izlenme oranı 12,47 izlenme payı, AB’de 4,45 oranı 12,50 izlenme payı, Total’de ise 4,07 izlenme oranı 11,15 izlenme payı elde etti.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinde Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Murat Emir Eren’in birlikte yer aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, İrem Kahyaoğlu, Özgü Delikanlı ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Nihal Yalçın Efsun karakterine, Emre Karayel de Tolga karakterine hayat verirken, Tuğrul Tülek de konuk oyuncu olarak yer alıyor.

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'BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN?’IN 40'INCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bahar, Evren’in evlenme teklifini kabul ederken; doktor Jennifer acil bir vaka için herkesi hastaneye topladı. Çok ünlü ve önemli bir iş insanının ameliyatındaki yöntemi belirlemek için yapılan toplantıda Evren ve Timur fikir ayrılığı yaşadı.

Jennifer’ın ekip olarak çalışmaları gerektiğini vurguladığı operasyona Evren’in itirazlarına rağmen Bahar da katıldı. Fakat operasyon sırasında Evren, Bahar’ın sağlığı açısından endişelenince onu ameliyattan çıkarmak istedi. Timur ise bunu bir düelloya dönüştürdü ve kalmasını istedi.

Evlenmeye dair kafasında soru işaretleri olan Bahar, soluğu Çağla’nın yanında aldı. Hayatında ilk defa bu kadar özgürleşmiş hisseden Bahar, Evren’i çok sevse de yeniden evlenme konusunda şüpheye düştü. Çağla bu durumu telefonda Tolga ile paylaşırken, Evren konuşmalarını duydu ve şok oldu.

Cem gösterisi için herkesi tiyatroya davet ederken; Timur, Parla’nın Aziz Uras ve Seren’e sürpriz için hazırladığı videoda Umay ve Cem’i görüp sevgili olduklarını anladı. Bir de gösteriye Evren’le ailecek gideceklerini öğrenen Timur, öfkeden deliye döndü ve Cem’i daha önce karıştığı hırsızlık suçunun kayıtlarını öne sürerek polise şikayet etti. Tiyatroyu basan polis Cem’i karakola götürdü. Neyse ki Cem, Reha Hoca’nın şahitliği sayesinde serbest kaldı. Evren, Bahar’ın kafa karışıklığı karşısında hayal kırıklığına uğrarken; yüzüğünü de takmadığını görünce bu durumu sorguladı ve hazır olmadığını Bahar’dan duymadığı için ona sitem etti.