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        'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', adını yine zirveye yazdırdı

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', dün akşam ekranlara gelen yeni bölümüyle, reyting sıralamasında AB ve ABC1 20+ gruplarında adını yine zirveye yazdırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 12:12 Güncelleme: 02.10.2024 - 12:12
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        Adını yine zirveye yazdırdı
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        SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, fenomen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', dün akşam ekranlara gelen yeni bölümüyle reyting sıralamasında AB ve ABC1 20+ gruplarında adını yine zirveye yazdırdı. ‘Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın on sekizinci bölümü ABC1 20+ grubunda 6,66 izlenme oranı 17,02 izlenme payı, AB’de 6,05 oranı 17,74 izlenme payı elde ederek birinci olurken; Total’de ise 4,72 izlenme oranı 13,24 izlenme payı elde etti.

        'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın komedi unsuru yüksek sahneleri ve duygu yüklü anları sosyal medyada büyük ilgi gördü. #Bahar etiketi 5 saat 40 dakika boyunca gündem konusu olurken, Süreyya karakteri de TT listesinde yer aldı.

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        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce’nin kaleme aldığı, SHOW TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Büşra Pekin, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Elçin Afacan, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        'BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN?’IN 18. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Bahar ve Evren nihayet bir araya gelip yeni bir yolculuğa yelken açmışken, Timur ve Süreyya ikilinin öpüşmesini gördükten sonra büyük bir yıkıma uğradılar. Timur önce Bahar’ın evine gidip ondan hesap sordu, ardından Rengin’e evlenme teklifi etti. Bahar ise Timur’la yaşadığı tartışmadan sonra bir de çocukların tepkisiyle karşılaşınca iyice sıkışmış hissetti ve hem duygularından hem Evren’den kaçmaya çalıştı. Bahar’ın yaşadığı zorlu sürecin farkında olan Evren, bir yandan onu anlamaya çalışırken diğer yandan ilişkileri için büyük çaba gösterdi. Bahar’ı nihayet yakaladığında ise duygularını düşünmesi ve ilişkileri hakkında karar vermesi için ona bir gün süre tanıdı.

        Bahar ve Evren’in yolculuğu;

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        Başhekim Süreyya, Timur’dan hastaneye dönmesini isterken; Timur, Süreyya’yı marinada gördüğü için parçaları birleştirdi ve aynı safta olduklarını anladı. Süreyya, Evren’den istifa kararını yeniden düşünmesini isterken; Evren, aralarında yaşananları Bahar’a anlatacağını söyledi. Fakat Süreyya, hastanede tüm ilişkileri garip bir hale sokacağını öne sürerek Evren’i bu konuyu gizli tutması konusunda ikna etti.

        Süreyya ve Evren’in anlaşması;

        Hastanedeki asistanlar, İngiltere’ye gitme meselesi için çok heyecanlıyken; Aziz Uras’ın seçilmesi, hamileliğini ona söyleme konusunda Seren’i iyice zora soktu. Süreyya’nın düzenlediği hastane partisine Timur ve Rengin el ele katılırken, Rengin’in “Çok yakında Timur ve ben evleniyoruz,” açıklaması, kutlamaya damgasını vurdu. Parla’dan evin ipoteğini ödeyenin Rengin olduğunu öğrenen Umay, bu haberi annesine vermek için partiye geldi fakat Seren’in aniden rahatsızlanması ve ardından hamile olduğunu açıklaması herkesi şoka uğrattı.

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        İşte herkesi şoke eden final sahnesi;

        'BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN?'IN 19. BÖLÜMÜNDEN HEYECAN DOLU İLK TANITIM YAYINLANDI!

        Tanıtımda, Seren’in durumunu kontrol eden Bahar’ın “Bebeklerin durumu gayet iyi,” sözleri herkesi şoka uğrattı. Seren’in ikiz bebek beklediğini anlayan Bahar çok sevinirken, Timur ise neye uğradığını şaşırdı. Aziz Uras, Seren’e evlilik teklifi ederken; tüm dostları da bu mutlu anlarına tanık oldular. Timur, her fırsatta Bahar’ı geri kazanmak için adımlar atarken; Bahar’ın “Bazı şeylerin telafisi olmuyor; zamanın, aşınan bir kalbin, bazen vazgeçebilmek daha fazla can yakmaktan daha kıymetli,” sözleri ise tanıtıma damgasını vurdu.

        İşte ‘Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ 19. Bölüm Tanıtımı;

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' her salı saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
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