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        Haberler Televizyon 'Bahar'ın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Bahar'ın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin, MF Yapım imzalı dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın 7'nci bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 23:27 Güncelleme: 25.03.2024 - 23:29
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        'Bahar'ın yeni bölümünden ikinci tanıtım
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        Haftalık reytinglerde de zirvenin sahibi olan diziden yayınlanan tanıtım, yeni bölümde heyecanın doruklara tırmanacağının ipuçlarını verdi.

        Evren ve Timur’un Bahar için karşı karşıya gelmesi dikkat çekerken, Bahar’ın Aziz Uras ve Seren’i yakalaması, eğlenceli anlara sahne oldu. Tanıtımda “Timur’u affedemiyorum ameliyattan sonra…” sözleriyle içindeki kırgınlığın altını çizen Bahar; gün geçtikçe kendinden emin, güçlü bir kadına dönüşeceğinin sinyallerini verdi.

        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        İşte 'Bahar’ın 7'nci bölüm 2'nci tanıtımı;

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' her salı saat 20.00’de SHOW TVde...

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