'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın yeni bölümü yarın akşam yayınlanacak

SHOW TV'nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. İzleyicilerini, her hafta farklı bir duyguyla baş başa bırakan dizinin yeni tanıtımında, taşlar yerinden oynuyor.



Tanıtımda; Bahar, Maral’ın hamlelerinden sonra artık onunla yüzleşmeye karar veriyor. Maral’ın tüm cesaretiyle amacının Uras olduğunu açıklaması ise Bahar’ın içindeki öfkenin fitilini bir kez daha ateşliyor. Bahar, Uras'ı uyarmaya gittiğinde oğlunun gözlerinde gördüğü umutsuzluğu anlasa da hemen pes etmeye asla niyetlenmiyor. Bu sırada Evren, Naz’ın yalanları karşısında çaresiz kaldığını hissedince evde tansiyon yükseliyor. Evren’in hali karşısında şaşkına dönen Bahar ve Çağla ise ne yapacağını bilemiyor. Naz’ın gerçek yüzünü kanıtlamaya çalışan Evren öfkesine yenik düşerken kendisini çıkmaz bir yola girmek üzere buluyor. Bunun sonucunda Naz’ın bebeğine ne olacağı ise büyük bir merak konusu oluyor.

Mehmet Can Bindal'ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Rana Mamatlıoğlu ile Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgâr, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Esra Rusan, Hayal Köseoğlu, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ, İrem Kahyaoğlu, Mert Öner ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer almaya devam ediyor. Hayata tutunmanın gücünü yeniden hatırlatacak olan 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de SHOW TV'de!