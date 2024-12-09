'Bahar'ın, 28'inci bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı

'Bahar'ın, 28'inci bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı

SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, ilgiyle izlenen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, merakla beklenen 28'inci bölümünden yeni bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu.

REKLAM advertisement1 Tanıtımda, Bahar ve Timur kızları Umay konusunda karşı karşıya gelirken; Timur önce Bahar'ı Evren'le vurmaya çalışıyor daha sonra Doruk'tan Evren'e test yapmasını istiyor.

Bahar, Evren'in geçirdiği zorlu süreçte onun en büyük destekçisi olurken; Evren hastalığının bir tedavisi olmadığını öne sürüyor.

Bahar'ın; "Birlikte bunun üstesinden geliriz, bunu hallederiz" sözlerinden sonra, Evren'in hayatta bazı şeylerin üstesinden gelmeye güçlerinin yetmeyeceğini ve bittiğini söylemesi ise izleyiciler için şok etkisi yaratıyor. İlişkilerinin bu zorlu sınavdan geçip geçemeyeceği ise büyük merak konusu oluyor.

Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce'nin kaleme aldığı, SHOW TV'de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide, Nihal Yalçın da 'Efsun' karakterine hayat veriyor.

Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' her Salı saat 20.00’de SHOW TV'de! İşte Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? 28. Bölüm 2.Tanıtım;