Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Bahar'ın, 28'inci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        'Bahar'ın, 28'inci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın merakla beklenen 28'inci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2024 - 00:06 Güncelleme: 08.12.2024 - 00:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlk tanıtım yayınlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, ilgiyle izlenen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, merakla beklenen 28'inci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.

        Tanıtımda Timur, Bahar için başarı hikayesi oluşturmak isterken; Bahar ise Seren’in “Senden bir fenomen yaratmak üzereler” sözlerinden sonra şaşkınlığını gizleyemiyor. Rengin’in içi Timur hakkında duyduğu şüpheyle yanıp kavrulurken, ortalığı da yıkıp döküyor. Bahar’ın Rengin’in geçirdiği bu zorlu süreçte yanında olması ise dikkat çekiyor.

        REKLAM

        Neslihan Yeşilyurt'un yönettiği, senaryosunu; Ayça Üzüm ile Nergiz Herdem İnce’nin kaleme aldığı, dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide, Nihal Yalçın da 'Efsun' karakterine hayat veriyor.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' her Salı saat 20.00'de SHOW TV'de!

        'İşte Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' 28. Bölüm Tanıtım;

        ÖNERİLEN VİDEO
        #show tv
        #Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muhalifler Şam'a girmeye başladı
        Muhalifler Şam'a girmeye başladı
        Kartal derbide hayata döndü!
        Kartal derbide hayata döndü!
        Trump, Zelenskiy ile görüştü
        Trump, Zelenskiy ile görüştü
        Fenerbahçe'nin tarihi serisi bitti!
        Fenerbahçe'nin tarihi serisi bitti!
        Trump: Suriye'ye karışmamalıyız
        Trump: Suriye'ye karışmamalıyız
        "F.Bahçe kendini yaktı Beşiktaş'ı kurtardı"
        "F.Bahçe kendini yaktı Beşiktaş'ı kurtardı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz Suriye'nin huzura kavuşması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz Suriye'nin huzura kavuşması
        Suriye'de çöküşün şifreleri
        Suriye'de çöküşün şifreleri
        TURPAK'tan UTTS'de kullanılacak çiplerin maliyetine ilişkin açıklama
        TURPAK'tan UTTS'de kullanılacak çiplerin maliyetine ilişkin açıklama
        "Hiçbir yere kaçmıyorum, buradayım!"
        "Hiçbir yere kaçmıyorum, buradayım!"
        Mourinho: Biz daha iyiydik!
        Mourinho: Biz daha iyiydik!
        Suriye: Şam'ı ele geçiremeyecekler
        Suriye: Şam'ı ele geçiremeyecekler
        Notre Dame Katedrali açıldı
        Notre Dame Katedrali açıldı
        Putin: Oreşnik Belarus'a teslim edilebilir
        Putin: Oreşnik Belarus'a teslim edilebilir
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        Ayasofya'nın kubbesi sökülecek
        Ayasofya'nın kubbesi sökülecek
        "Bu görüntüler düzmecedir"
        "Bu görüntüler düzmecedir"
        Kasımpaşa mahkemeye gidiyor!
        Kasımpaşa mahkemeye gidiyor!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Habertürk Anasayfa