Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu,bu sabah ilk saatlerde Artvin çevrelerinin hafif yağmurlu, Kars çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İstanbul Parçalı bulutlu 13° Ankara Kısmen Güneşli 19° İzmir Güneşli 20° Antalya Kısmen Güneşli 25° Trabzon Kısmen Güneşli 10° Bursa Parçalı bulutlu 13° Adana Güneşli 25° Diyarbakır Güneşli 19° Gaziantep Güneşli 19° Ağrı Parçalı bulutlu 4°

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Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi, heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.