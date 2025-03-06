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        Haberler Gündem Hava Durumu BAHAR GİBİ! Son dakika: Meteoroloji açıkladı! Yağış yok, sıcaklıklar artıyor - 6 Mart Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji açıkladı! Yağış yok, sıcaklıklar artıyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Batı ve güney kesimler açık, kuzey ve iç bölgeler parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması beklenirken, doğu bölgeler için buzlanma, don ve çığ uyarısı yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 07:26 Güncelleme: 06.03.2025 - 07:26
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        Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu,bu sabah ilk saatlerde Artvin çevrelerinin hafif yağmurlu, Kars çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 13°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 19°

        İzmir

        Güneşli 20°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 25°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 10°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 13°

        Adana

        Güneşli 25°

        Diyarbakır

        Güneşli 19°

        Gaziantep

        Güneşli 19°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu

        Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi, heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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