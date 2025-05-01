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        Haberler Sağlık Bahar geldi, kâbus başladı diyenler buraya: Polen alerjisi ile mücadele yöntemleri | Sağlık Haberleri

        Bahar geldi, kâbus başladı diyenler buraya: Polen alerjisi ile mücadele yöntemleri

        Ağaçlar çiçeklenip bahçeler sıcak havayla cıvıldarken baharın tadını çıkarmak şöyle dursun, hapşırmaktan ve öksürmekten ne günüden ne gecesinden bir şey anlamayanlardan mısınız? Polen alerjisinden muzdarip olanlar kendilerinden bahsettiğimizi hemen anladı... Özellikle bahar aylarında hayatı ciddi anlamda etkileyen polen alerjisinin etkilerini azaltmanın yolları var!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 10:21 Güncelleme: 01.05.2025 - 10:21
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        Polen alerjisi ile mücadele yöntemleri
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        Polenler, yani çiçek tozları, hem doğanın devamlılığı hem de bitkilerin üremesi için olmazsa olmaz. Her bahar bitkiler üreme dönemine girip çiçeklendiğinde atmosfere yayılan polenler maalesef bazılarımız için hayatı zorlaştıran ve yaşam kalitesini ciddi oranda düşüren etkiler gösterebiliyor.

        Bazı bünyeler diğerlerine göre daha alerjik bir yapıdadır ve bitkilerin çiçeklerinden dökülen bu tozlar, yani polenler, hava yoluyla bu bünyelere temas ettiğinde bazen kaşınabilir, hapşırabilir, durmak bilmeyen öksürüklerden, burun tıkanıklıklarından ya da tam tersi aşırı burun akıntısından mustarip olabilirler. Bazı bünyelerde polen alerjisi gözleri de etkiler. Gözlerde kaşıntı, şişlik, sulanma görülebilir. Bazı bünyelerde bu etkiler nefes darlığına kadar gidebilir.

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        Polen alerjisi olanlar özellikle bahar aylarında ilaç kullanmaya alışıktır ancak ilaca her an ulaşamayanlar için alerjik reaksiyonları azaltmanın bazı yolları da var...

        1) Özellikle belirtilerin yoğun olduğu dönemlerde polenlerin daha çok olduğu açık havalardan, ormanlardan, bahçelerden, parklardan olabildiğince uzak durulmalı.

        2) Bahar kendini hissettirirken bunu yapmak çok zor haklısınız ama açık havada geçirilen süreç olabildiğince azaltılmalı.

        3) Evde, işte ve uzun süreli vakit geçirilen yerlerde kapsamlı bir temizlik yapılmalı. Ortam tozdan arındırılmalı.

        4) Hava sıcaklıkları yükseldiğinde cam açıp serinlemeye çalışmak yerine eğer varsa klima seçeneği kullanılmalı ancak klimayı çalıştırmadan önce klima da iyice temizlenmeli, temizlendiğinden emin olunmalı. Klimada filtre kullanılmalı.

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        5) Dışarıdayken üzerinizde olan kıyafetleri evin dışında üzerinizden çıkarmalı, yaşam alanınızda alerjenle temas etmiş ceket, ayakkabı, toka, kıyafet bulundurulmamalı.

        6) Dışarıda geçirilen sürede maske kullanılmalı, özellikle belirtilerin yoğun olduğu dönemde alerjenle teması azaltmak için kapalı alanlarda da açık alanlarda da maske tercih edilmeli.

        7) Bu dönemde beslenmeye her zamankinden daha çok dikkat edilmeli. Antiinflamatuar etkileri ile dikkat çeken omega-3 yağ asitleri beslenme listelerinde yer bulmalı. C vitamini ve probiyotik tüketmeye özen gösterilmeli.

        8) Dışarıdan eve girildiğinde muhakkak duş alınmalı, dışarıda saçınıza ve teninize yapılmış olma ihtimali olan polenden arındırılmalı.

        9) Polen alerjisi güçlü bir alerjidir ve yaşam kalitesini düşürür. Bir doktora görünüp bu süreci gerekli ilaç desteğini sağlayarak götürmek faydalı olacaktır. İlaçların yanında burun kuruluğunun giderilmesi de kaşıntıları ve hapşırıkları hafifletebilir. Hem hijyene hem tıbbi bakıma özen gösterilmeli.

        Görsel Kaynak: Shutterstock

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