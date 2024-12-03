Show TV ekranlarının sevilen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? 27. bölümüyle bu akşam izleyici karşısında olacak. Heyecan ve aksiyon dolu bölümleriyle seyircileri ekrana kilitleyen diziye iki konuk oyuncu katıldı. Bu isimlerden biri olan Fırat Altunmeşe Efe rolüyle yeni bölümde izleyici karşısına çıkacak. Peki, Bahar Efe kimdir? Bahar’ın Efe’si Fırat Altunmeşe kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, Fırat Altunmeşe hayatı ve kariyeri…