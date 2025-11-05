'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', sosyal medyada gündem oldu

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, ilgiyle takip edilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Bahar’ın ailesiyle sınavının izleyicileri etkilediği bölümde tehlikeli ittifaklar ekrana damgasını vurdu.

'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?’ın 57'nci bölümü AB’de; 3.61 izlenme oranı 11.13 izlenme payı, ABC1 20+ grubunda; 3.48 izlenme oranı 9.89 izlenme payı, Total’de ise 3.25 izlenme oranı 9.44 izlenme payı elde etti. Dün akşam ekrana gelen 57'nci bölümü büyük ilgi toplarken, dizi #Bahar etiketiyle sosyal medyada tam 4 saat 20 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

Uras, Umay ve Parla’nın başına gelenlerden dolayı kendini suçlayan Bahar’ın içindeki yangını Harun söndürmeye çalıştı. Adeta dünyası başına yıkılan Bahar için nefes almak bile zor hale gelirken, çocuklarıyla yeterince ilgilenemediğini, onları koruyamadığını Harun’a anlattı.

Harun, Bahar’ın kendini suçlamasını istemese de, Bahar’ı sakinleştirmek için ona kollarını açtı. Bahar ve Harun’u ilk defa bu kadar yakın gördüğümüz yeni bölüm, seyirciye yeni dengelerin sinyallerini verirken, ikilinin arasındaki duygusal bağ derinleşti.

Yeni bölümde; Parla ve Umay’ın başına gelenler evde büyük bir paniğe sebep oldu. Tüm aileyi endişeye sürükleyen olayda kızlar, gerçekte ne olduğunu gizlemeye çalıştı. Apar topar hastaneye getirilen Umay ve Parla’nın arasındaki tansiyon, işler karıştıkça yükseldi. Gerçekleri söyleyip hem Parla’yı korumak hem de ailesine sığınmak isteyen Umay’a Parla karşı çıksa da, Bahar ve Rengin çoktan kızlarının başına gelenlerin arkasında başka gerçekler olduğunu anlamıştı.

REKLAM

“Bize saldırdılar!”

Bu sırada Çağla’nın hamlesi işe yaradı ve Seren’in hastaneye dönmesi için önünde hiçbir engel kalmadı. Olaylar gittikçe kızışırken Maral, oyununa Naz’ı dahil etmeye karar verdi. Maral’ın, Naz’a Evren’i kendisine çekmek için sunduğu yol, Naz’ı tereddütte bıraksa da Maral’ın stratejisi işlemeye başladı. Naz bebeği için savaşmaya başlarken, Umay ve Parla da hastaneye geldi.