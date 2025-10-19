Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        Merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin, sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. İzleyicisini her hafta farklı bir duyguyla baş başa bırakan dizinin yeni tanıtımında, Bahar ile Evren, geçmişle hesaplaşmanın zorlu eşiğinde büyük bir sınavla karşı karşıya kalıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2025 - 23:03 Güncelleme: 19.10.2025 - 23:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hastayı kaybediyoruz"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. İzleyicisini her hafta farklı bir duyguyla baş başa bırakan dizinin yeni tanıtımında, Bahar ve Evren, geçmişle hesaplaşmanın zorlu eşiğinde büyük bir sınavla karşı karşıya kalıyor.

        'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın’ın 55'inci bölüm 2'nci tanıtımı;

        Tanıtımda, Naz'ın hastaneye gelmesiyle Evren'in bebeğinin tehlikede olduğu ortaya çıkıyor. Evren, geçmişiyle yüzleşmekten korkarken, hissedeceği duyguların fırtınasına kapılıyor. Bahar, Naz ve bebeği için büyük bir endişe duyuyor. Bahar'ın, Naz ve bebeğini kurtarıp kurtaramayacağı sorusu izleyicinin yeni bölüme olan heyecanını artırırken, Evren'in bu durum karşısında nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu oluyor. Tüm bu karmaşanın ortasında, karakterlerin kaderleri yeniden şekillenmeye başlıyor.

        REKLAM

        Mehmet Can Bindal‘ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Rana Mamatlıoğlu ile Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgâr, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Esra Rusan, Hayal Köseoğlu, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ, İrem Kahyaoğlu, Mert Öner ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer almaya devam ediyor.

        Hayata tutunmanın gücünü yeniden hatırlatacak olan 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?
        #show tv

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Erhürman’a tebrik mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Erhürman’a tebrik mesajı
        Yeni kanun yolda! Dur ihtarına uymayana 200 bin TL ceza
        Yeni kanun yolda! Dur ihtarına uymayana 200 bin TL ceza
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        "6-7 gol atabilirdik!"
        "6-7 gol atabilirdik!"
        İsrail, geri adım attı
        İsrail, geri adım attı
        Beşiktaş'ın yeni divan başkanı Ahmet Ürkmezgil!
        Beşiktaş'ın yeni divan başkanı Ahmet Ürkmezgil!
        Fenerbahçe sahasında 2 golle kazandı!
        Fenerbahçe sahasında 2 golle kazandı!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi
        Maktul 16, katil 14 yaşında! Korkunç cinayet!
        Maktul 16, katil 14 yaşında! Korkunç cinayet!
        İskelede facia! 4 engelli kişi denize düştü, can kaybı var!
        İskelede facia! 4 engelli kişi denize düştü, can kaybı var!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        Louvre Müzesi'nde hırsızlık
        Louvre Müzesi'nde hırsızlık
        İşte bütün mesele bu
        İşte bütün mesele bu
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Krallar neden mor giyer?
        Krallar neden mor giyer?
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Habertürk Anasayfa