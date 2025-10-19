SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. İzleyicisini her hafta farklı bir duyguyla baş başa bırakan dizinin yeni tanıtımında, Bahar ve Evren, geçmişle hesaplaşmanın zorlu eşiğinde büyük bir sınavla karşı karşıya kalıyor.

'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın’ın 55'inci bölüm 2'nci tanıtımı;

Tanıtımda, Naz'ın hastaneye gelmesiyle Evren'in bebeğinin tehlikede olduğu ortaya çıkıyor. Evren, geçmişiyle yüzleşmekten korkarken, hissedeceği duyguların fırtınasına kapılıyor. Bahar, Naz ve bebeği için büyük bir endişe duyuyor. Bahar'ın, Naz ve bebeğini kurtarıp kurtaramayacağı sorusu izleyicinin yeni bölüme olan heyecanını artırırken, Evren'in bu durum karşısında nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu oluyor. Tüm bu karmaşanın ortasında, karakterlerin kaderleri yeniden şekillenmeye başlıyor.

Mehmet Can Bindal'ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Rana Mamatlıoğlu ile Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgâr, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Esra Rusan, Hayal Köseoğlu, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ, İrem Kahyaoğlu, Mert Öner ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer almaya devam ediyor. Hayata tutunmanın gücünü yeniden hatırlatacak olan 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', yeni bölümüyle Salı saat 20.00'de SHOW TV'de!