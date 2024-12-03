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        Haberler Bilgi Magazin Bahar Cemre kimdir? Bahar’ın Cemre’si Melis Minkari kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

        Melis Minkari Bahar dizisinde! Bahar'ın Cemre'si Melis Minkari kimdir, kaç yaşında ve nereli?

        Show TV'nin fenomen dizilerinden 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisinin 27. bölümünde izleyicileri sürpriz isimler bekliyor. MF Yapım imzalı diziye genç ve başarılı oyuncu Melis Minkari konuk oluyor. Melis Minkari kimdir, kaç yaşında, nereli araştırılıyor. Yeni karakterin hastaneye gelmesiyle olayların nasıl gelişeceği merak uyandrıyor. Peki, Bahar Cemre kimdir? İşte, Bahar'ın Cemre'si Melis Minkari hakkında bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 11:28 Güncelleme: 03.12.2024 - 11:28
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        • 1

          Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, bu akşam 27. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Seyircileri heyecan ve aksiyon dolu bir bölüm bekliyor. Öte yandan yeni bölümde diziye iki konuk oyuncu katılıyor. Bu isimlerden biri olan Melis Minkari Cemre karakterine hayat veriyor. Peki, Bahar Cemre kimdir? Bahar’ın Cemre’si Melis Minkari kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, Fırat Altunmeşe hayatı ve kariyeri…

        • 2

          BAHAR DİZİSİNE CEMRE GELİYOR!

          SHOW TV'nin fenomen dizilerinden Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, bu akşam 27'nci bölümüyle ekrana geliyor. Yeni bölümde izleyicileri, sürpriz isimler bekliyor.

          MF Yapım imzalı diziye; genç ve başarılı oyuncular Melis Minkari ile Fırat Altunmeşe konuk oluyor.

          Oyuncuların hayat verdiği Cemre ile Efe karakterlerinin hastaneye geldikten sonra olayların nasıl gelişeceği şimdiden merak konusu oldu.

        • 3

          MELİS MİNKARİ KİMDİR?

          MELİS MİNKARİ KİMDİR?

          20 Ağustos 1998 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Bateri ve gitar dersleri alan Melis Minkari, Özel Şişli Terakki Lisesi’nden mezun oldu.

          Dialog Anlatım İletişim’de Profesyonel Oyunculuk kursunu tamamlayan Minkarı, Craft Oyunculuk Atölyesi’nde oyunculuk eğitimi aldı.

        • 4

          İyi derecede İngilizce bilen Minkari, son olarak "Kardeşlerim" dizisinde "Aybike" karakterini canlandırdı.

        • 5

          (Fotoğraflar Melis Minkari'nin Instagram hesabından alınmıştır)

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