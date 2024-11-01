'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'a sürpriz konuk isim

SHOW TV'nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'a sürpriz bir isim konuk oluyor. Milyonları ekrana kilitleyen dizinin yeni bölümüne başarılı oyuncu ve müzisyen Ayta Sözeri konuk olacak. Sözeri, Efsun'un (Nihal Yalçın) varlıklı ve kıymetli müşterilerinden biri olan 'İpek' karakterine hayat verecek.

REKLAM advertisement1 Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Ayça Üzüm ile Nergiz Herdem İnce'nin kaleme aldığı, SHOW TV'de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Elçin Afacan, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer alırken Nihal Yalçın da 'Efsun' karakterine hayat veriyor.

Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' her Salı saat 20.00’de SHOW TV'de!