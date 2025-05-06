Bahar 45. bölüm canlı izle ekranı! Bahar'ın yeni bölümünde neler yaşanacak?
Show TV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor. Yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler için Bahar 45. bölüm canlı izle ekranı haberimizde yer alıyor. MF Yapım imzalı dizinin yeni bölüm özeti ve kareleri paylaşıldı. 45. bölümde Evren'in Naz ile birlikte olduğunu öğrenen Bahar derinden sarsılır. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz seçenekleri...
- 1
Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Show TV’nin sevilen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde, bir yanda Evren ve Naz giderek daha da yakınlaşırken yaşanan hiç beklemedik bir gelişme Bahar'ı altüst edecektir. Bahar 45. bölüm canlı izle ekranı üzerinden dizinin yeni bölümünü full HD, donmadan, kesintisiz takip edebilirsiniz. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD…
- 2
BAHAR’IN 45. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Evren’in Naz ile birlikte olduğunu öğrenen Bahar derinden sarsılır.
- 3
Özel hayatında darbe üstüne darbe yiyen Bahar için hastanede de sular durulmamaktadır.
-
- 4
Peran'ı ziyaret eden ünlü bir gazetecinin hayatı birden tehlikeye girince, tüm riskleri alıp müdahale etmek zorunda kalan kişi yine Bahar olur.
- 5
Bahar, zor koşullar altında riskli bir karar alarak ölümle yaşam arasında gidip gelen hastasını hayata bağlamaya çalışırken, bu sıra dışı operasyon, tüm dikkatleri Peran'ın üzerine çekecektir.
- 6
Öte yandan Cem'in dönüşü Umay ve Parla arasında eski defterleri yeniden açar.
-
- 7
Bir yanda Evren ve Naz giderek daha da yakınlaşırken yaşanan hiç beklemedik bir gelişme Bahar'ı altüst edecektir.
- 8
BAHAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Bahar dizisinin 45. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.
- 9
-