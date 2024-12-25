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        Haberler Bilgi Magazin BAHAR 30. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA | Show TV ekranı ile Bahar son bölüm izle full HD, kesintisiz yayında (24 Aralık)

        Bahar 30. bölüm izle! Show TV ile Bahar son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz

        Show TV'nin MF Yapım imzalı dizisi Bahar 30. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Bahar 30. bölüm izle ekranı diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dizisinin son bölümünde Evren'in söylediği yalan, Bahar'ı bir kez daha derinden sarsar. Hastaneye gelen kritik bir vaka ise Aziz Uras'ı altüst eder. İşte, 24 Aralık 2024 Show TV Bahar son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 09:56 Güncelleme: 25.12.2024 - 09:56
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          Show TV’nin sevilen dizisi Bahar 30. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı MF Yapım imzalı Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dizisinin 29. bölümünde Timur’un ağzından kaçırdığı bir sırla herkes şoke olur. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Bahar 29. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Bahar son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.

        • 2

          BAHAR’IN 30. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

          Evren’in söylediği yalan, Bahar’ı bir kez daha derinden sarsar.

        • 3

          Hastaneye gelen kritik bir vaka ise Aziz Uras’ı altüst eder ve onu son zamanlarda aldığı kararları sorgulamaya iter.

        • 4

          Bu sırada, Seren ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kalır.

        • 5

          Olayın ailelere sıçramasıyla büyüyen kriz, Aziz Uras ve Seren’i zor bir tercih yapmaya zorlar.

        • 6

          Diğer yanda, Çağla’ya kendini affettirmekte kararlı olan Bahar, gözü kapalı her şeye evet diyerek kendini daha önce hiç karşılaşmadığı bir durumun içinde bulur.

        • 7

          Hastanedeki kaos giderek artarken, başhekim Timur, gövde gösterisi yapmak için bir yılbaşı organizasyonu düzenler.

        • 8

          Ancak, partide ağzından kaçırdığı bir sırla herkes şoke olur.

        • 9

          BAHAR SON BÖLÜM CANLI İZLE

          24 Aralık Salı akşamı ekrana gelen Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dizisinin 30. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

          BAHAR 30. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 10
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