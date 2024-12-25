Show TV’nin sevilen dizisi Bahar 30. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı MF Yapım imzalı Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dizisinin 29. bölümünde Timur’un ağzından kaçırdığı bir sırla herkes şoke olur. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Bahar 29. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Bahar son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.