Show TV’nin sevilen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, 29 Ekim Salı akşamı 22. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bahar 22. bölüm izle ekranı yeni bölümü internet üzerinden izlemek isteyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Hatice Aslan, Füsun Demirel gibi isimleri buluşturan yapımın yeni bölümünde, Rengin’in hamlesi Bahar’ı iyice köşeye sıkıştırırken Süreyya’nın hastaneye veda edişi Bahar’a yeni bir umut ışığı doğurur. İşte, Show TV ile Bahar son bölüm full izle HD ve tek parça...