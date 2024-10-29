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        Haberler Bilgi Magazin BAHAR 22. BÖLÜM FULL İZLE! Show TV dizi ekranı ile Bahar yeni bölüm izle HD, tek parça ve kesintisiz

        Bahar yeni bölüm bu akşam Show TV'de! Bahar'ın 22. Bölümünde neler olacak?

        Show TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, 29 Ekim Salı akşamı 22. bölümüyle ekranlara geliyor. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı dizinin yeni bölümünde Timur'un Umay'ın velayetini almak istemesi, güllerinden doğmaya niyetli Bahar'a büyük bir darbe olur. Diziyi internet üzerinden izlemek isteyenler Bahar 22. bölüm izle ekranı araştırmalarına başladı. İşte, Show TV ile Bahar yeni bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 10:44 Güncelleme: 29.10.2024 - 10:49
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        • 1

          Show TV’nin sevilen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, 29 Ekim Salı akşamı 22. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bahar 22. bölüm izle ekranı yeni bölümü internet üzerinden izlemek isteyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Hatice Aslan, Füsun Demirel gibi isimleri buluşturan yapımın yeni bölümünde, Rengin’in hamlesi Bahar’ı iyice köşeye sıkıştırırken Süreyya’nın hastaneye veda edişi Bahar’a yeni bir umut ışığı doğurur. İşte, Show TV ile Bahar son bölüm full izle HD ve tek parça...

        • 2

          BAHAR YENİ BÖLÜM İZLE

          Show TV’nin konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan MF Yapım imzalı dizisi Bahar 22. bölümü ile 29 Ekim Salı akşamı izleyicilerle buluşuyor.

          Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı dizinin yeni bölümünü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

          BAHAR 22. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          BAHAR’IN 22. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

          Bahar Hayatını Toparlamaya Çalışıyor!

          ‘Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın 22. Bölümünde;

          Timur’un Umay’ın velayetini almak istemesi, güllerinden doğmaya niyetli Bahar’a büyük bir darbe olur. Üstüne bir de Rengin’in hamlesi Bahar’ı iyice köşeye sıkıştırır.

        • 4

          Süreyya’nın hastaneye veda edişi Bahar’a yeni bir umut ışığı doğurur.

        • 5

          Her şeye rağmen evlenme kararı alan Aziz Uras ve Seren, iki aileyi isteme seremonisinde bir araya getirir.

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          Efsun, Bahar’la girdiği annelik yarışını kazanmak için strateji değiştirir.

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          Evren ise üvey kardeşi Cem’in başına açtığı belalarla uğraşmak zorunda kalır.

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          Her şeyi yoluna sokmaya çalışan Bahar, kapısına gelen kötü bir sürpriz ile yüzleşmek üzeredir.

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