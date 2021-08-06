"GÜZEL ÜLKEMİN DÖRT BİR YANI AYNI KABUSLA SINANIYOR"

Doğa sessiz. O eşsiz melodisi şimdilik suskun. Büyük bir alanda maalesef durum bu... Şimdi tek amaç kalanı muhafaza etmek. Ben bu afetin sadece Bodrum haline hakimim. Güzel ülkemin dört bir yanı aynı kabus ile sınanıyor.

Bu fotoğrafları söndürülen yangını soğutma bölgesinden bu günleri her yönüyle unutmayalım diye paylaşıyorum... Malum insan hemen unutuveriyor. Ben konunun başka tarafına bakamıyorum şimdilik. Çünkü önceliğim doğa, hayvanlar ve insanlığın geleceği. Dedim ya 'İçim acıyor' diye...