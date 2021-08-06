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Bahadır Tatlıöz'den yangın paylaşımı! Orman bölgesinden bildirdi: Ortalık cehennem gibi! - Magazin haberleri

Bahadır Tatlıöz yangın bölgesinde: Ortalık cehennem gibi!

Şarkıcı Bahadır Tatlıöz, Türkiye'nin birçok noktasında devam eden orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Bodrum Mumcular Afet Koordine ekibine gönüllü dahil oldu. Yangını soğutma bölgesinde çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından, "İçim acıyor!" sözleriyle paylaşan Tatlıöz, üzüntüsünü, "Ortalık cehennem gibi! Güzel ülkemin dört bir yanı aynı kabus ile sınanıyor." sözleriyle dile getirdi

06.08.2021 - 16:03 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Türkiye'yi saran orman yangınları 10'ncu gününde. Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri de bölgede çalışan ekipler ve mağdur olan insanlar için kolları sıvadı. Kimisi ihtiyaç malzemelerini yerine ulaştırırken kimisi de sosyal medya hesaplarından gerekli eksiklikleri duyurarak, listeleri tamamladı. Bu isimlerden biri de şarkıcı Bahadır Tatlıöz.

  • Tatlıöz, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Bodrum Mumcular Afet Koordine ekibine gönüllü dahil oldu. Günlerdir söndürme ve soğutma çalışmalarında bulunan 45 yaşındaki şarkıcı, duygularını sosyal medya hesabından, "İçim acıyor" başlığıyla dile getirdi.

  • "ÇOĞU MİNİK HAYVAN AFETTE CAN VERDİ"

    Yangın bölgesinden yayınladığı fotoğraflarla yürek burkan Bahadır Tatlıöz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    Ölmek kelimesinin doğa dili ile söylenmiş hali! Minik hayvan dostlarımız ne oldu? Çoğu artık yok. Kaçabilen yeni yuva bulmak ümidiyle kaçtı belki? Ama çoğu bu afette can verdi.

  • "GÜZEL ÜLKEMİN DÖRT BİR YANI AYNI KABUSLA SINANIYOR"

    Doğa sessiz. O eşsiz melodisi şimdilik suskun. Büyük bir alanda maalesef durum bu... Şimdi tek amaç kalanı muhafaza etmek. Ben bu afetin sadece Bodrum haline hakimim. Güzel ülkemin dört bir yanı aynı kabus ile sınanıyor.

    Bu fotoğrafları söndürülen yangını soğutma bölgesinden bu günleri her yönüyle unutmayalım diye paylaşıyorum... Malum insan hemen unutuveriyor. Ben konunun başka tarafına bakamıyorum şimdilik. Çünkü önceliğim doğa, hayvanlar ve insanlığın geleceği. Dedim ya 'İçim acıyor' diye...

  • "HAYATIM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM!"

    Orman yangınlarında hem gönüllü hem de görevli personele teşekkür eden Bahadır Tatlıöz, daha sonra sözlerini, "Gözlerimle şahidim mücadeleye. Onlarla aynı mücadelede bulunmak hayatım boyunca unutmayacağım önemli anlardır kesinlikle!" şeklinde sürdürdü.

    "Lütfen o güzel kalbiniz ile hepsine iyi dilek ve dualarınızı yollayın. Sizin her duanız desteğiniz onlara bir şekilde ulaşıyor buna emin olun!" diye yazan Tatlıöz'e, takipçilerinden çok sayıda destek yorumu geldi.

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