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Bağkur Emekli maaşı zam oranı 2022! Emekli bağkur maaşına ne kadar, yüzde kaç zam geldi?

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla birlikte emeklilere verilecek zam oranı da belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından 2022 Memur ve memur emekli zam oranını açıkladı. Peki Emekli bağkur maaşına ne kadar, yüzde kaç zam geldi? İşte Bağkur Emekli maaşı zam oranı 2022...

04.01.2022 - 21:01 | Güncelleme: İŞ-YAŞAM

  • Milyonlarca memur ve emeklinin (SSK-Bağ-Kur) beklediği maaş zam oranı belli oldu. TÜİK aralıkta yıllık enflasyonu yüzde 36,08, aylık enflasyonu yüzde 13,58 olarak açıkladı. Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranı belli oldu. Peki Emekli bağkur maaşına ne kadar, yüzde kaç zam geldi? İşte Bağkur Emekli maaşı zam oranı 2022...

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ZAM AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında emekli ve memura ek zam müjdesi vererek, "Memurlarımızın maaşlarında Temmuz-Aralık ayı farkı ve toplu sözleşme gereği olarak toplamda %28 oranında bir artış yaptık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını %30,5'a çıkartarak onlara ilave destek sağlamış oluyoruz. Emeklilerimizi maaşında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emekliler ile ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak" ifadelerini kullandı. Öte yandan Erdoğan, kur korumalı TL mevduatına kısa sürede 78 milyar TL'lik bir geçişin yapıldığını belirterek, "Bu uygulamayı genişletiyoruz. Ülkemiz ekonomisini, istikrar ve güven içinde büyümesine katkı sağlayacak yeni araçlarla birlikte 2022'de daha güçlendireceğiz" dedi.

  • YENİ EMEKLİ MAAŞI TABAN AYLIKLAR

    Emekli Mevcut Zamlı

    Emekli Sandığı 3.275,90 4.175,79

    SSK (2000 öncesi) 2.624,24 3.292,63

    SSK (2000 sonrası) 1.626,75 2.041,25 + 458,75

    Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.948,68

    Bağ-Kur tarım 1.867,51 2.343,16 + 156,84

    NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.

    MEMUR / TABAN MAAŞ (Net)

    Mevcut 4.330,42 TL

    Yeni 5.651,20 TL

    MEMUR/TABAN MAAŞ (Aile yardımı dahil)

    Mevcut 4.880 TL

    Yeni 6.368,40 TL

    Memur aile yardımı

    Mevcut Yeni

    - Eş 408,67 520,93

    - Çocuk (0-6 yaş) 89,90 115

    - Çocuk (6 yaş üstü) 44,95 57,30

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