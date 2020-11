Bilgiye ulaşmanın kolay olduğu içinde bulunduğumuz teknoloji çağında hepimizin bildiği gibi fiziksel bedenlerimizi virüs, bakteri vb.. bedenlerimize hastalık oluşturacak zararlılardan korunmak için Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız faydalı olacaktır. Hem grip vb. hastalıklara sebep olan virüs, bakteri gibi hastalıklardan korunmak hem de hastalıkla karşılaştığımızda hafif atlatabilmek için bağışıklık sistemimize önem göstermeliyiz.

Bağışıklık sistemimiz bizleri her zaman için dışarıdan gelen virüs, bakteri vb.. zararlılara karşı korur ve vücudumuza giren mikrop ve bakteriler ile savaşmamızı ve bu savaşı kazanmamızı sağlar. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak için bir çok günlük kullanıma uygun takviye vitamınler olsada yediklerimizi kontrol altına alarakda bunu sağlayabiliriz. Modern tıbbın oluşturduğu bu konfor alanını başarılı buluyor olsak da her daim, her durum için ilaç kullanmanın doğru olmadığı doktorlarında önerileri ile bilinmektedir. Bu sebepten ödürü bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak için bedenlerimize gerekli vitamin ve minarelleri yiyecekler aracılığı ile almak doğru olacaktır.

İçinde bulunduğumuz Korona günlerinde birde soğuk kış aylarının yaklaşması ile beraber en çok merak edilen konulardan biride bağışıklık sistemimizi neler yiyerek güçlendirebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli noktalar dengesisiz beslenmeden kaçınmamız ve “Fast Food” tüketimini kaldırmak olmalıdır.

Doğru yapılan bir beslenme programı ile kolaylıkla bedenimizin ihtiyacı olan vitamin ve minaralleri alarak bağışıklık sistemimizi güçlü tutabiliriz. Bu beslenme programınını yaparken özelliklede kış aylarına girdiğimiz bu günlerde ‘herşey mevsiminde güzel’ sözünü hatırlatmak isterim. Yeşil yapraklı sebzelerden; Brokoli, beyaz lahana, kırmızı lahana, brüksel lahanası, karnıbahar gibi sebzelerin yemeklerini pişirmek ve düzenli baklagil tüketimine özen göstermek bu beslenme programında bizlere katkı sağlayacaktır. Yani önceliğimiz mevsim yemeklerini tüketmek olmalı. Özellikle bağışıklık sistemimizi için gerekli A, C, B16, E vb.. vitaminleri içeren kış yemeklerini yaparken sarımsak ve soğanı yemeklerimizde bulundurmayı alışkanlık haline getirmek bizlere katkı olacaktır. Aynı zamanda havuç , yeşil biber, marul vb.. salata malzemeleri ile yapılmış salataları öğünlere eklemek bizler için iyi olacaktır.

Süt ve süt ürün tütetiminede öğünlerimizde düzenli bir şekilde yer vermemiz bize her zaman için katkı sağlar. Düzenli olarak yaşamımıza dahil edeceğimiz kahvaltı öğününde peynir tüketimine özen göstermek iyi bir örnektir. Yoğurt tüketiminine haftalık programımıza dahil etmek faydalı olacaktır.

Doğal yiyecekler ile vitamin takviyesi almadan bağışıklık sistemimizi güçlü tutmaya çalışırken dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta ise, günlük hareketliliğimizi artırmak olmalıdır. Özelliklede Covid19 salgınının dünyayı sardığı bu günlerde sizlere dışarıda uzun zaman geçirerek egzersiz yapmayı öneremem doğru olmayacak. Fakat evininizin iyi havalandırılmış bir odasında gün ışığından faydalanabildiğiniz saatlerde egzersiz yapmanız fiziksel ve ruhsal sağlığınızı desteklediği gibi bağışıklık sisteminizi de destekler.