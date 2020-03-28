28 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Enfeksiyonlar her daim önemliydi lakin günümüzde Covid-19 olarak da adlandırılan Koronavirüs nedeniyle bu konulara tekrar değinilmesi gerekiyor. Dünya bu virüs salgınıyla çalkalanırken bağışıklık sisteminin önemini bir kez daha anladık.
Bu yazımızda bağışıklık sistemini güçlendiren vitaminlerden ve bu vitaminleri elde edebileceğiniz besinlerden söz etmeye çalışacağız.
Güçlü Antioksidanların Başında Gelen E ve A Vitaminleri
Daha konularında başındayken şundan bahsetmeliyiz ki tüm besinlerin dengeli bir biçimde alınması önemlidir. Yalnızca A ve E vitaminlerine yoğunlaşmak yerine tüm vitaminlerden belli oranlarda tüketilmesi daha etkilidir.
A Vitamini
A vitaminleri özellikle turuncu ve yeşil meyve ve sebzelerde bulunur. Bunun yanı sıra havuçta yeşilbiber de ıspanakta süt balık gibi besinlerde de bol miktarda bulunurlar. Günlük gerekli alınması gereken A vitamini miktarı erkeklerde bin kadınlarda sekiz yüz mcg’dir.
E Vitamini
Kuru baklagiller de ceviz, badem ve yeşil yapraklı sebzeler E vitamini açısından zengindir. Günlük alınması gereken E vitamini miktarı sekiz ila on miligramdır.
B12 Vitamini
Suda çözünebilen bu vitamin insan vücudunun hemen her hücresinde mevcuttur. B12 yalnızca bağışıklık sistemi için değil pek çok konuda eksikliğinin problem meydana getirebileceği vitaminlerdendir. Kırmızı et yoğurt peynir yumurta gibi besinlerde bulunur. Belli aralıklarla B12 vitamin ölçümleri yaptırmayı ihmal etmeyin.
C Vitamini
Vücuttan zararlı maddeleri uzaklaştırır ve savunma sistemini güçlendirir. C vitaminine önem veriyoruz. Maydanoz, roka, ıspanak, limon, kuşburnu, portakal, greyfurt gibi besinlerde bulunur ve bolca tüketilmesi gerekir.
D Vitamini
D vitaminin bizce diğer adı anti kanserdir.
K vitamini
Kemik ve kalp sağlığı için de önemli rol oynayan K vitamini bağışlılık sisteminizi güçlendirmesi açısından da öneriyoruz. Yetişkinler için günlük doz 65 ila 80 mcg arasındadır.
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