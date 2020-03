Son zamanlarda fazlasıyla artan salgınlara karşı önlem almak ve bağışıklık sistemimiz güçlendirmek için ne tür besinler tüketmeliyiz? Hangi çaylar bağışıklık sistemini güçlendirir? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN BESİNLER

Bol bol du için; Günde en az 2,5 litre su için.

Protein; Vücudun savunma mekanizmasının bir parçasıdır. Deniz ürünleri, yağsız et, yumurta, fasulye ve bezelye, soya ürünleri ve tuzsuz fındık ve yağlı tohumlar da dahil olmak üzere çeşitli proteinli yiyecekleri tüketin.

A Vitamini; Bağışıklık sistemini düzenlemeye yardımcı olur. Ağız, mide, bağırsak ve solunum sistemini sağlıklı tutarak enfeksiyonlardan korur. A vitamininden faydalanabilmek için, patates, havuç, lahana, ıspanak, kırmızı biber, kayısı tüketebilirsiniz.

C Vitamini; Antikor oluşumunu uyararak ve bağışıklığı güçlendirerek sizi enfeksiyonlardan korur. Başlıca C vitamini kaynakları portakal, greyfurt ve mandalina gibi turunçgiller, kırmızı biber, çilek ve domates suyudur.

E Vitamini; E vitamini eksikliği yaşamamanız için ayçiçeği tohumu, badem, bitkisel yağlar (zeytin, ayçiçek yağı gibi),fındık ve fıstık ezmesi yiyerek bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz.

Çinko; Bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasına ve yaraların iyileşmesine yardımcı olabilir. Çinko, yağsız et, kümes hayvanları, deniz ürünleri, süt, tam tahıl ürünleri, fasulye, fındık ve diğer yağlı tohumlardan alınabilir.

Sarımsak tüketin; Sarımsak sadece yemeklerimizin vazgeçilmez bir lezzeti olarak değil; insan sağlığı için de yüzyıllardır önemli bir deva olarak kullanılır. Sarımsak içerdiği “allicin” sayesinde güçlü bir antioksidan etkiye sahiptir. Bu sayede bağışıklık sistemini destekler ve birçok hastalığın oluşumunu önler.

Yoğurt ve kefir tüketin; Son yıllarda yapılan birçok araştırma probiyotik etki gösteren besinlerin özellikle bağırsak florasını geliştirerek bağışıklık sistemini güçlendirdiğini göstermektedir. Ayrıca probiyotik besinlerin iltihabi (enflamatuvar) hastalıkların oluşumunu önlediği ve antioksidan etki gösterdiği de yapılan çalışmalarda ortaya konmuştur.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN BİTKİ ÇAYLARI

Kuşburnu çayı; Kuşburnu iyi bir C vitamini kaynağı! Hatta en iyi C vitamini kaynağı diyebiliriz. Özellikle havaların değişken olduğu şu Ocak ayında günde 1 fincan kuşburnu çayı ile bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz.

Yeşil çay; Yeşil çay, siyah çayın işlenmemiş halidir. Bu yüzden fazla tüketimi ödem oluşmasına sebep olabilir. Ancak metabolizma hızlandırıcı etkisini de bir kenara atamayız. Günde 2 fincan yeşil çay hem sağlığa yarar hem de kilolara.

Ihlamur ve bal; Ihlamur hep hastalıklarla beraber anılıyor, başka türlü aklımıza gelmiyor. Bitki çaylarının en masumu olan ıhlamuru bir de balla tatlandırarak hem tatlı isteğinizi azaltabilir hem de hastalıklara karşı korur.

Papatya çayı; Papatya çayının bağışıklığa etkisi üzerine yapılan araştırmalar, papatya içinde bulunan kimyasalların makrofajlar ve B lenfositlerin üretimini ve dolayısıyla beyaz kan hücresi sayısını arttırarak bakteri, virüs ve mantar gibi bulaşıcı hastalıklara karşı vücudun direncini arttırdığı yönünde sonuçlara sahip.

Kayısı çayı; Kayısı çayının en önemli etkisi sindirim sorunlarını azaltmasıdır. Bağışıklık sistemi ile sindirim sistemi beraber çalışır ve biri aksadığında diğeri etkilenebilir. Bu yüzden 2 günde 1 tüketeceğiniz 1 fincan kayısı çayı barsak sorunlarınızı gidermeye yardımcı olur. Dolaylı yoldan virüslere savaş açmış olursunuz.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN İLAÇLAR

Pharmaton 60 Kapsül; Pharmaton 60 Kapsül Vitalty içerisinde bulunan Ginseng (Panax G115) ürünü ile dikkat çekmektedir. Patentli ve standardize edilmiş ginseng içeriği üstün kalitesini gösterir. Pharmaton Vitalty ürünü içerisinde bağışıklık sistemi için elzem olan birçok vitamin ve mineral bulunur. Pharmaton Vitality içerisinde bağışıklığın güçlendirilmesine destek A vitamini, B12 ve B6 başta olmak üzere enerji oluşumuna destek çıkan B vitaminleri, C, D ve E vitaminleri bulunmaktadır. Ayrıca ürün içerisinde demir, bakır, çinko, manganez ve selenyum mineralleri bulunmaktadır.

NBL Probiotic GOLD 20 Saşe; NBL Probiotic GOLD 20 Saşe, sindirim sisteminin düzenlenmesine ve bağışıklığın güçlendirilmesine destek olan mikroorganizmalardan oluşur. Probiyotik takviyelerinin çoğunda görmeye alışık olmadığımız vitaminler ile güçlendirilmiş içeriğe sahiptir. NBL Probiotic, her saşe içerisinde bulunan 2,5 milyar mikroorganizmaya ek olarak A vitamini, C vitamini, B1 (Tiamin),B2 (Riboflavin),B6 (Piridoksin) ve E vitamini bulunmaktadır.

Nature’s Supreme Vitamin B6 10 Mg 100 Kapsül; Nature’s Supreme Vitamin B6, hep kapsülünde 10 mg B6 vitamini içeren bir gıda takviyesidir. B6 vitamini (Pridoksin HCI) vücutta protein sentezine destek olarak kasların gelişimine katkıda bulunur, kan hücrelerinin oluşumunu destekler ve yorgunluğun azalmasına yardım eder. Nature’s Supreme Vitamin B6, patentli ham madde kalitesi ile öne çıkmaktadır. Bitkisel kapsüle sahip ürün vejetaryen ve veganların kullanımına uygudur. Yetişkinler için günde 1 kapsül kullanılması önerilir.

Supradyn All Day 30 Tablet; Supradyn All Day, bileşiminde 13 vitamin ve 9 mineral içeren suda eriyen tablet şeklinde bir gıda takviyesidir. Tüm bu bileşenlere ek olarak içeriğinde bulundurduğu Koenzim Q10 ilave bileşeni ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Güzel tadı ve pratik kullanımıyla kullanıcılar tarafından sıkça tercih edilen ürün olmaktadır. Supradyn All Day, günde 1 tablet olarak kullanılmalıdır.