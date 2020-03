Bağışıklık Sistemi nasıl güçlendirilir

Bağışıklık sistemini nasıl güçlendireceğimizden önce dilerseniz bağışıklık sisteminin ne olduğu hakkında biraz bilgi verelim. Bağışıklık sistemi, proteinlerden, hücrelerden, organlardan ve dokulardan meydana gelir. Bu bileşenler, hastalık ya da enfeksiyon sebebi bakteriler, virüsler ve yabancı cisimler olan patojenlerle savaşan bedensel süreçlerin gerçekleşmesine yardımcı olur. Sistem bir patojenle temas ettiğinde bağışıklık tepkisi tetiklenir. Bağışıklık sistemi, patojen üzerindeki antijenlere yapışıp onları öldüren antikorların serbest kalmasını sağlar.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek beslenmeye dikkat etmekten geçer. Belli yiyecekleri diyete dahil etmek, bağışıklık sistemimizin güçlenmesi için önemli bir kuraldır. Bununla birlikte diğer sağlık önerileri ve hijyen de bağışıklık sisteminin güçlenmesinde yardımcı kollardandır. Bazı yaşam stratejileri, bireylerin bağışıklık sistemini olumlu yönde etkiler.

Egzersizleri düzenli aralıklarla yapmak

Sigara içmekten ve içenlerden kaçınmak

Aşırı yemek yemekten kaçınmak

Yeteri kadar uyumak

Alkol kullanımında aşırıya kaçmamak hatta mümkünse kullanmamak

El yıkama ve ağız hijyenini doğru bir şekilde uygulamak

Mümkün olduğu kadar stresten kaçınmak

Bağışıklık Sistemini Güçlendirmek İçin Besinler

Yeterli Derecede Protein Alın: Bağışıklık sistemini güçlendiren yiyeceklerin arasında protein içerikli olanlar ilk sırada yer alıyor. Bu nedenle günlük almanız gereken protein ihtiyacını mutlaka alın. Yumurta, et ve protein içerikli diğer yiyecekleri yemek listenize mutlaka ekleyin.

Omega 9 Ve Omega 3 Alın: Omega, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcıdır. Bu nedenle bu 2 grubu kesinlikle almalısınız. Omega 9 semizotu, ceviz ve keten tohumu gibi yiyeceklerde yer alır. Omega 3 ise deniz ürünlerinin tamamında bulunur.

Şok Diyetleri Denemeyin: Özellikle şu anki dönemde bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak zorundayız. Bu nedenle tek tip beslenme yoluyla yapılan diyetler bizlere yarardan çok zarar sağlar. Günlük karbonhidrat ve protein ihtiyacınızı kesinlikle almalısınız.

Yeteri Kadar Kalori Alın: Beslenmenizin vücut kitlenize uygun olmasına özen gösterin. 1 günde almanız gereken kalorinin altında beslenmemeye dikkat edin. Bu sayede vücut direnciniz artacak; buna bağlı olarak da bağışıklık sisteminiz güçlenecektir

Meyve Ve Sebzeyi Düzenli Olarak Tüketin: Meyve ve sebzeler, vitamin ve mineral deposudur. Bu nedenle günlük olarak tüketilmesine önem verin. Bu besinler, vücudumuzu salgınlara karşı güçlendirecektir.

Yoğurt Tüketimine Özen Gösterin: Özellikle ev yapımı yoğurtlarda sayısız vitamin ve yağlar bulunur. Ev yoğurdu, salgınlarla savaşmanın en önemli yollarından bir tanesidir.

Ara Öğünlerde Kuruyemiş Tüketin: Ara öğünlerde yenen kuruyemişler hem vücuda hem de bağışıklık sistemine oldukça faydalıdır. Tabi ki aşırıya kaçmamak gerektiğini unutmadan kuruyemiş tüketin.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirmek İçin Gıdalar

Selenyum Seviyesi Yüksek Besinler Tüketin: Selenyum, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde oldukça etkili bir mineraldir. Bu mineral, zararlı organizmalara savaş açar ve hücreleri korur. Özellikle grip gibi salgın hastalıklara iyi gelen selenyumu günlük beslenmenizde mutlaka bulundurmalısınız. Tavuk eti, yumurta, soğan, sarımsak, tam tahıllar, susam, mantar, ton balığı, Brezilya fındığı ve tüm deniz ürünleri selenyum açısından zengin besinlerdir.

C Vitamini Alın: Bağışıklık denince olmazsa olmaz vitaminlerden bir tanesi hiç şüphesiz C vitamini. C vitamini, binlerce enfeksiyona ve antioksidana savaş açar. Kivi, mandalina, limon, portakal, ıspanak, karnabahar, brokoli, roka, tere, maydanoz, kırmızıbiber, yeşil biber, soğan, domates ve kuşburnu içerisinde C vitamini barındıran besinlerdir.

Çinko Açısından Zengin Besinler Tüketin: Çinko, serbest radikallerin vücuda verdiği zararı önlemede ve bağışıklık sisteminin temel mekanizmasında önemli bir rol oynar. Bunun yanında immün sistemi de güçlendirdiği bilinir. Enerjik ve pozitif olmanıza katkıda bulunur, metabolizmanın hızlanmasını sağlar. Özellikle mevsim geçişlerinde kesinlikle çinko seviyelerine bakılması gerekir. Besin yoluyla çinko değerlerinizi desteklemek adına ara ve ana öğünlerde fıstık, ceviz, badem, fındık, susam, rüşeym, deniz ürünleri, kuru baklagiller, kabak çekirdeği ve hindi etine yer verin.

Protein Ve Kalsiyum Yönünden Zengin Besinler Tüketin: Kalsiyumun faydaları saymakla bitmese de bir kısmından bahsedecek olursak; kalsiyum, ödemi azaltır, vücudun su dengesini sağlar, bağışıklık sistemini güçlendirir. Süt ve süt ürünlerinde protein ile kalsiyum da yer alır. Bu sebeple yetişkin bireylerin her gün 2-3 su bardağı kadar süt ve süt ürünleri tüketmesi gerekir. Özellikle enfeksiyona maruz kalındığı dönemlerde protein, vücuttaki yıkımı yapıma çevirir. Bunun yanında proteinin eksik olması depresyonu da tetikleyecek ve bağışıklık sisteminin çalışmasına engel olacaktır. Balık, tavuk, et, yumurta, peynir, ayran, kefir, süt ve yoğurt gibi besinler proteinin en zengin kaynaklarındandır.

B12 Eksikliğinden Kaçının: B12 vitamini, yorgunluk, hafıza kaybı, öğrenmede zorluk ve mutsuzluk gibi durumlara yol açar. Bu nedenle B12 vitaminine besin listenizde kesinlikle yer vermelisiniz. Yoğurt, soya sütü, peynir, süt, balık, et ve yumurta B12 içeren besinlerdendir.

D Vitamini Eksik Olmasın: Özellikle kışa yeni yeni girdiğimiz dönemlerde vücutta en çok eksikliği görülen vitamin D vitamini oluyor. Bu vitaminin eksikliği bağışıklık sistemini zayıflatıyor ve dolayısıyla da hastalıklara davetiye çıkarıyor. D vitamininin en iyi kaynağının güneş olduğu biliniyor. Bunun yanında D vitamini yönünden zengin besinleri sülfür, yumurta ve somon şeklinde sıralayabiliriz.

Probiyotikler Sayesinde Sağlıklı Bağırsaklar: Yararlı bakterilerin insan sağlığına sağladığı olumlu etkileri saymakla bitiremeyiz. Özellikle bağırsakların düzenli çalışmasında ve sindirim sisteminde önemli rol oynarlar. Mukozal ve sistemik immün hücrelerin ve intestinal epitel hücrelerin fonksiyonlarını düzenlediği de yapılan çalışmalarda gözlenmiştir. Elma sirkesi, kefir, ev yapımı turşu, peynir ve yoğurt bu açıdan zengin besinlerdendir.

Suyu Bol İçin: Su metabolizmayı hızlandırır ve bağırsakların düzgün çalışmasını sağlar. Bu nedenle günde en az 10-12 su bardağı su içmelisiniz.

Düzenli Uyuyun: Düzensiz ve yetersiz uyku pek çok kronik hastalığa yol açarken bağışıklık sistemini de zayıflatır. Bununla beraber yetersiz uykunun pek çok zararlı etkisi de vardır. Uyku düzenine dikkat edin.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirmek İçin Yiyecekler

Yukarıdaki başlıklarda bağışıklık sistemini güçlendiren yiyeceklerden fazlaca bahsettik. Tekrar aynı şeyleri yazmaya gerek yok. Yazımızı dikkatli bir şekilde okuyarak bağışıklığınıza olumlu yönde fayda sağlayacak yiyecekleri tüketmeyi ihmal etmeyin.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirmek İçin İlaçlar

Corona virüsü yüzünden insanlar bilinçsizce ilaç tüketiyorlar. Fakat uzmanların yaptıkları açıklamaya göre adeta ilaç görevi gören besinler tüketmek bağışıklığı güçlü tutmak için yeterli oluyor. Bağışıklığın güçlü kalabilmesi için yapılacak ilk şey ise vücudu temizlemede yardımcı gıdalar tüketmek. Bunun yanında yukarıda söz ettiğimiz gibi sebze ve meyve tüketiminin ihmal edilmemesi gerekiyor. Özellikle çocuklarda bu konunun üzerinde durulması, onların bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasında önemli bir rol oynuyor.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirmek İçin Takviyeler

Antioksidan, A, E, B12, C, D, K vitaminleri bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli rol oynar. Çocuklarda ve yetişkinlerde bu vitaminlerin günlük alınması gereken miktar birbirinden farklıdır. Düzenli ve yeteri kadar vitamin alınması, enfeksiyon, grip, kronik hastalıklar gibi vücudumuza zarar verecek her türlü hastalığı engeller.