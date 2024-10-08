Bağırsak sağlığının olmazsa olmaz üç ayağı postbiyotik- prebiyotik- probiyotik nedir ve hangi besinlerde bulunur?

Sindirim sistemimizin son halkası olarak ezberlediğimiz bağırsaklar aslında vücudun sindirim dışında pek çok fonksiyonunda hayati role sahip. Mesela, güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak için bile bağırsaklarınızın iyi çalışması gerektiğini biliyor muydunuz? Peki ya bağırsak sağlığının temelini oluşturan postbiyotik, prebiyotik ya da probiyotikler hakkında bilginiz var mı?