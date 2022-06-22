Bağırsak mantarı Candida mantarı olarak bilinmektedir. Candida mantarı, yediğimiz besinlerin parçalanması ve emilimi için oldukça önemli bir yere sahipken, bu mantarın düzensiz bir şekilde artış göstermesi bağırsak florasının bozulmasına yol açar. Böylelikle yararlı mantarların olduğu bölgeler boşalarak zararlı mantarlar bu alanı doldurur. Peki bağırsak mantarı nedir?
Bağırsak Mantarı Nedir?
Bağırsak mantarı eşeyli üreme yöntemi ile çoğalan bir mantar türüdür ve tıp dilindeki adı Candida mantarıdır. Bağırsak mantarı gün içinde tükettiğimiz gıdaları sindirmemiz ve emiliminin sağlanması için önemlidir.
Bağırsak Mantarı Nasıl Anlaşılır?
Bağırsak mantarının anlaşılması için bazı testler yapılması gerekir. Bu testler şunlardır:
- Kaka testi
- Antikor testi
- Tükürük testi
- Elektrodermal testi
Bağırsak Mantarı Neden Olur?
Bağırsak mantarı vücudumuzda bulunan bir mantar türüdür ancak bazı durumlarda artış gösterir. İşte bağırsak mantarına neden olan durumlar:
- İşlenmiş ve paketli ürünlerin tüketiminde artış olması.
- Depresyon ve stres durumlarının yükselmesi
- Bağışıklık sisteminde meydana gelen zayıflama
- Çay tüketiminin artması.
- Karaciğer hastalıkları
- Kullanılan ilaçlar
- Fazla alkol tüketimi
- Mayalanmış besinlerinin tüketiminin fazla yapılması
- Kadınlarda doğum kontrol hapının kullanımı
Bağırsak Mantarına Ne İyi Gelir?
Bağırsak mantarına iyi gelen besinlerden biri sudur. Su tüketimi fazla mantarın idrar ve ışkı yolu ile atılmasında büyük rol oynar.
Bağırsak Mantarı Belirtileri
- Bağırsak mantarı kişilerde yorgunluğa ve halsizliğe yol açar.
- Ağızda kötü koku meydana gelmesine yol açar.
- Dilde beyazlık olur.
- Depresyon meydana gelir, kişiler daha sinirli bir hale gelir.
- Kadınlarda vajinal akıntı meydana gelir.
- Gaz sancısı oluşabilir.
- Tatlı yeme isteğinde artış meydana gelir.
- Sindirim problemleri ortaya çıkar.
- Ciltte döküntüler meydana gelir.
- Hem erkeklerde hem kadınlarda cinsel isteksizlik olabilir.
- Odaklanma problemi ortaya çıkabilir.
- Alerjik hastalıklar ortaya çıkabilir.
- Bağışıklık sisteminde bozulmalar meydana gelir.
- Kulakta kaşıntı olabilir.
- Makat bölgesinde kaşıntılar oluşur.
- Gece uyku sırasında aşırı terleme olabilir.
- İdrar yolu iltihapları ortaya çıkar.
- Göz alerjileri olabilir.
- Saçta kepek ve kaşıntı olabilir.
Bağırsak Mantarı Tedavisi
Bağırsak mantarının tedavisi sırasında sadece ilaç tedavisi yeterli bir yöntem olarak görülmez. Bu sürecin tekrar etmemesi için su tüketiminin fazla yapılması, spor ve düzenli beslenme de önemli bir yere sahiptir. Bağırsak mantarı tedavisi sırasında kişiler paketli ve işlenmiş ürünlerden uzak durulmalıdır. Gazlı içecekler, çikolatalı ve şekerli yiyecekler mümkünse tedavi sürecinde tamamen bırakılmalı, tedavi sonrasında da minimum düzeyde tüketilmelidir. Toksin atıcı besinler ve içecekler tüketilmelidir. Su tüketiminde de kişiler daha dikkat etmelidir.
Bağırsak Mantarı Bitkisel Tedavi Yolları
Bağırsak mantarı nasıl geçer? sorusu en çok sorulan sorular arasında yer alır. Bağırsak mantarı tedavisinde kişiler doğal yöntemleri kullanmak isteyebilir. Bu doğal yöntemlerden en basiti su tüketimini arttırmaktır. Su tüketimi ile bağırsaklarda birken fazla mantarlar atılabilir. Bunun yanı sıra elma sirkesi de bağırsak miktarlarının atılması için önemlidir. Bunun için 1 bardak su içerisine 1 yemek kaşığı elma sirkesi koyarak içilmesi bağırsak mantarına iyi gelir.
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