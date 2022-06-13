Bağırsak düğümlenmesi ya da bir diğer tabiriyle bağırsak tıkanıklığı son zamanlarda internette en çok araştırılan konuların arasında yer alıyor. Karın ağrısı ve kabızlık şikayetlerinden mustarip olanlar ya da bir hekimden bağırsak düğümlenmesi teşhisi duyanlar bağırsak tıkanıklığına nelerin neden olduğunu öğrenmek istiyor. Gelin, Bağırsak Düğümlenmesi (Tıkanıklığı) Nedir, Neden Olur sorularını birlikte yanıtlayalım...
Bağırsak Düğümlenmesi Nedir?
Halk arasında bağırsak düğümlenmesi ya da bağırsak tıkanıklığı olarak nam yapan bu hastalığa tıp dilinde volvulus denir. Volvulus yani bağırsak düğümlenmesi, ince bağırsakların ya da kalın bağırsakların bir bölümünün kendi etrafında dönmesi ya da dolanması ile meydana gelir ve bu meydana geldiğinde hem beslenme hem de bağırsak içerisindeki dolaşım engellenmiş olur. Bu da bağırsakların tıkanması anlamına gelir.
Bağırsak Tıkanıklığı Neden Olur?
Bağırsak tıkanıklığına ya da diğer adıyla düğümlenmesine yol açan asıl neden tam olarak bilinmese de bu rahatsızlığın genellikle ileri yaştaki kişilerde görüldüğü söylenebilir. Pek çok kişide farklı nedenlerle ortaya çıktığı kabul edilse de bağırsak düğümlenmesi ile ilgili kabaca nedenler şöyle sıralanabilir:
- Kolonun büyümesi,
- Cerrahi operasyon, ciddi yaralanmalar ya da enfeksiyon hastalıklarının ardından meydana gelme olasılığı olan karın içi yapışıklıklar,
- Hirschsprung hastalığı
- Kolonun dar olması,
- Kronik kabızlık, bağırsak sorunları
- Hamilelik durumu.
Bağırsak Düğümlenmesi Belirtileri Nedir?
- Karın ağrısı ya da karın bölgesinde hissedilen yüksek hassasiyet,
- Normalin dışında sıklıkta ve yeşil safra renginde kusma
- Miden bulantısı
- Şişkinlik,
- Büyük tuvalette kan görülmesi
- Sık sık yaşanan kabızlık
Bağırsak Tıkanıklığı Nasıl Geçer?
Bağırsak tıkanıklığının belirtilerinden ve nedenlerinden yukarıda uzun uzun bahsettik. Şimdi gelelim Bağırsak Düğümlenmesi Tedavisi hakkında merak edilenlere...
Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki bağırsak düğümlenmesi acil müdahale edilmesi gereken bir rahatsızlıktır ve çoğu zaman cerrahi müdahale gerektirir. Eğer bağırsak düğümlenmesi teşhisi konulduysa en doğru tedavi yöntemine ve cerrahi müdahale gerekip gerekmediğine hekiminiz karar verecektir.
Bağırsak Düğümlenmesine Ne İyi Gelir?
Bağırsak düğümlenmesinde tüm vakalarda cerrahi müdahale gerekmeyebilir. Sigmoid kolonda meydana gelen bağırsak düğümlenmelerinde bazen sigmoidoskopi yöntemi kullanılabilir.
Bağırsak Tıkanıklığına Ananas Suyu İyi Gelir Mi?
Yapılan bazı akademik çalışmalarda bağırsak tıkanıklığı vakalarında ananas suyu tüketilmesini tavsiye etmiş olsa da bu hastalıkla ilgili tanı almış kişilerin beslenme programına hekimiyle birlikte karar vermesi hasta açısından daha faydalı sayılmaktadır. Bunun yanında ananas suyunun taşlaşmış gıdaların kolayca parçalanmasına olanak tanıdığı ve özellikle kabızlık problemi olan kişilere de sık sık tavsiye edildiği bilinmektedir.
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