Ödem Nedir, Neden Olur? - Vücutta Ödem Belirtileri ve Tedavisi

Dokular içerisinde aşırı sıvı birikiminin meydana gelmesi, ödeme yol açar. Bu ödem birikimi de vücudun farklı bölgelerinde şişkinliğe sebep olur. Ödem, ciddiye alınması gereken bir sağlık sorunudur. Vücutta bazen çok küçük alanlarda meydana gelse de fazla ödem birikimi ile vücudun büyük bir alanında da gerçekleşebilir. Bu yüzden vücutta ödem birikimi meydana geldikten sonra ödem atıcı besinler ve yöntemler kullanılmalıdır. Bunun yanı sıra vücutta zaman içerisinde ödem birikimi meydana gelmemesi için de dikkatli olunmalıdır. Peki, ödem nedir?

Ödem Nedir?

Vücut içerisinde damarlar bulunur. Bu damarlardan zaman içerisinde dokulara sıvı sızar. Bu sıvıların aşırı bir şekilde birikmesi ve toplanması ise vücutta şişkinliklere yol açar. Bu şişkinlikler ellerde, kollarda, bacaklarda ve göbek bölgesinde yoluğun olarak karşımıza çıkabileceği gibi yüzde de meydana gelebilir.

Ödem Neden Olur?

Vücutta meydana gelen ödemin nedenleri merak edilen konuların arasında yer almaktadır. Ödeme sebebiyet veren pek çok etken vardır. Bu nedenlerden biri ısıdır. Isının artışı kan damarlarını genişletir. Böylelikle sıvı dokulara daha hızlı ulaşır ve ödem oluşmasına neden olur.

Hareketsizlik de vücutta ödem birikimine neden olan sebeplerden biridir.

İlaç kullanımı vücutta ödem birikimine yol açar. Kan basıncını düzenleyen ve hormon dengeleyici ilaçlar ödem birikmesine sebebiyet verebilir.

Tuz tüketimi ödeme sebebiyet veren en etkili nedenlerden biridir. Eğer gün içerisinde vücudun ihtiyacı olandan daha fazla su tüketimi yapılır ise ödem birikir ve şişkinlik meydana gelir.

Hamilelik ve regl dönemleri de kadınlarda ödem oluşmasına yol açar.

Böbrek, kalp ve tiroid gibi hastalıklar da ödem oluşumunda etkilidir. Karaciğer hastalarında da ödem birikimi meydana gelir.

Çok fazla bilinmese de ruhsal açıdan meydana gelen dengesizliklerde ödem oluşmasına sebebiyet verebilir. Bu ruhsal dengesizlikler uyku düzenini etkiler. Yeterli uykuyu alamayan vücuttaki denge bozulması ile ödem oluşabilir.

Ödem Nasıl Geçer?

Vücudundan ödem meydana gelen kişiler ödem tedavisi ve ödemin atılması için neler yapılması gerektiğini merak etmektedir. Ödemin tedavisi için ilk olarak ödem birikmesine yol açan nedenin saptanması gerekmektedir. Ödem idrar yolu ile atılabildiği için doktorlar ilk olarak idrar söktürücü ilaçlar kullanılmasını tavsiye edebilir. Ancak bazı durumlarda kişiler bitkisel yollar ile ödem atmayı tercih edebilir. Bu yüzden beslenme düzeninde ödem atmaya yardımcı besinler tüketilebilir. Ödem tedavisinde en çok tüketilmesi önerilen besinlerin başında salatalık, yoğurt, maydanoz, ananas ve yeşil çay önerilir. Bu besinlerin içerisindeki antioksidan ve probiyotik etkiler ile vücuda detoks uygulanır ve biriken ödemin atılması sağlanabilir. Bunun yanı sıra yeşil çay, limon ve maden suyu ile yapılan bitkisel kürler de gün boyunca içilerek ödem atılması için kullanılabilir.

Ödem Belirtileri

Ödem meydana geldiğinde vücutta gözle görülür değişiklikler oluşur. İşte ödemin belirtileri:

Göz kapaklarında şişlik meydana gelir.

El ve ayaklarda şişlik oluşur.

Vücutta ağırlık artışı hissedilir.

Bacak bölgesinde terleme meydana gelir.

Kan basıncında yükselme yaşanır.

Nabızda yükselme meydana gelir.