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Bağdat Caddesi'nde hız yapan aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde süratli şekilde ilerleyen aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Giriş: 25.12.2022 - 07:37 | Güncelleme: ABONE OL
Bağdat Caddesi'nde hız yapan aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Hız yapan aracın çarptığı yaya öldü
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AA

Alınan bilgiye göre, Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi'nde, hafif ticari aracını park edip yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf A'ya süratli şekilde gelen bir araç çarptı.

Yusuf A, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre savrulurken, çarpan sürücü olay yerinden kaçtı.

AA'nın haberine göre, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan Yusuf A'ya müdahalede bulundu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Yusuf A. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için caddede güvenlik önlemi aldı.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Yusuf A'nın cenazesi, Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden sürücünün arabası olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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