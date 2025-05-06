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        Haberler Gündem İstanbul Bağcılar’da husumetlisinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Bağcılar’da husumetlisinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti

        Bağcılar'da bir sitede yaşayan Muharrem Yılmaz, evinden çıktığı sırada yolda karşılaştığı husumetlisi ile tartışmaya başladı. Kısa süre sonra şüpheli yanında bulunan silahla Yılmaz'a ateş etti. Göğsünden yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 00:17 Güncelleme: 06.05.2025 - 00:20
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        Husumetlisinin silahlı saldırısında öldü
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        Olay, saat 22.00 sıralarında Güneşli Mahallesi Üsküp Caddesi’nde meydana geldi.

        İddiaya göre, Muharrem Yılmaz yaşadığı siteden dışarı çıktığı sırada yolda husumetlisi ile karşılaştı. Yılmaz ile husumetlisi bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında, şüpheli yanında bulunan tabancayla Yılmaz’a defalarca ateş etti.

        Muharrem Yılmaz göğsünden yaralanırken, şüpheli motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan Yılmaz, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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