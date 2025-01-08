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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bağcılar'da fırına silahlı saldırı: 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Bağcılar'da fırına silahlı saldırı: 2 yaralı

        İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir fırına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 02:47 Güncelleme: 08.01.2025 - 02:47
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        Bağcılar'da fırına silahlı saldırı: 2 yaralı
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        İstanbul Bağcılar'da iş yerine yönelik silahlı saldırıda iki kişi yaralandı. Namık Kemal Caddesi'ndeki fırının önüne motosikletle gelen şüpheli veya şüpheliler henüz belirlenemeyen nedenle iş yerine ateş ederek motosikletle kaçtı.

        2 KİŞİ YARALANDI, ARAÇLARA KURŞUNLAR İSABET ETTİ

        Olayda B.T. ile C.O. yaralanırken, fırın ve yanındaki iş yerine, park halindeki bir otomobil ile bir minibüse çok sayıda kurşun isabet etti. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        YERDE ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

        AA'nın haberine göre; yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Caddeyi şerit çekerek kapatan polis ekipleri, yaptıkları incelemelerde yerde çok sayıda boş kovan buldu.

        Kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #istanbul
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