BAE'nin yeni devlet başkanı belli oldu

BAE'nin yeni Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan oldu! Muhammed Zayid Al Nahyan kimdir ve kaç yaşında? - Dünya Haberleri

HABERTURK.COM / AA

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) hayatını kaybeden Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın yerine Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan yeni Devlet Başkanı olarak seçildi.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, devletin 7 emirliğinden oluştan BAE Yüksek Konseyi, Muhammed bin Zayid’i devlet başkanı olarak belirledi.

Haberde başka detaya yer verilmedi.

MBZ OLARAK BİLİNEN ŞEYH MUHAMMED KİMDİR?

Kasım 2004'te Abu Dabi Veliaht Prensi olarak atanan Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Ocak 2005'te de Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutan yardımcısı unvanını aldı.

MbZ olarak da anılan 61 yaşındaki Al Nahyan'ın Arap dünyasının en güçlü liderlerinden olduğu ifade ediliyor. Britanya Kraliyet Askeri Akademisi Sandhurst'tan mezun olan MbZ, Körfez bölgesindeki en donanımlı ordulardan birine komuta ediyor

Şeyh Muhammed, üvey kardeşi, Şeyh Halife'nin 2014 yılında felç geçirmesinden bu yana yılladır perde arkasında gücü elinde tutuyordu. BAE ordusunu yüksek teknolojili bir güce dönüştürdü, uzaya insan gönderdi ve ülkenin ilk nükleer reaktörünü açtı.

Diğer yandan BAE, 400 milyar Dolar civarındaki GYSİH'siyle, Suudi Arabistan'dan sonra bölgesinin en büyük ikinci ekonomisi. BAE petrol rezerveleri bakımından dünyada 7'nci sırada bulunuyor. Petrol üretiminde 8'inci tüketiminde ise 24'inci sırada.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şubat ayında BAE'yi ziyaret etmiş Şeyh Muhammet ile görüşmüştü.

Görüşmenin ardından Türkiye ile BAE arasında savunma sanayii, sağlık, iklim değişikliği, sanayi, teknoloji, kültür, tarım, ticaret, ekonomi, kara, deniz taşımacılığı, gençlik, afet yönetimi, meteoroloji, iletişim ve arşiv alanında 13 anlaşma imzalanmıştı.

HALİFE BİN ZAYİD AL NAHYAN'IN VEFATI

BAE Başkanlık İşleri Bakanlığı, 74 yaşındaki Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın dün vefat ettiğini duyurmuştu.

Bakanlık, ülkede dünden itibaren 40 günlük resmi yas ilan edildiği ve bayrakların yarıya indirileceğini, bakanlıklarda, devlet dairelerinde ve özel sektörde de 3 gün çalışmalara ara verileceğini bildirmişti.

BAE'nin ilk Devlet Başkanı Zayid bin Sultan Al Nahyan'ın en büyük oğlu olan Halife bin Zayid, babasının vefatından sonra göreve gelmişti.