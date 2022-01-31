Husilerden BAE'ye balistik füze saldırısı

AA

BAE Savunma Bakanlığından, ülkeye karşı yapılan balistik füze saldırısının hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu saldırının gerçekleştirildiği Yemen'deki bölgenin Hava Kuvvetleri ve koalisyon güçleri tarafından başarıyla vurulduğu kaydedildi.

İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog'un BAE'yi ziyareti esnasında gerçekleştirilen saldırıda can ve mal kaybı olmadığı açıklandı.

Hava savunma sistemleri tarafından imha edilen balistik füzeden geri kalan parçaların kentten uzakta bir bölgeye düştüğü ifade edildi. Savunma Bakanlığı, her türlü saldırıya karşı hazırlıklı olduklarını tüm savunma önlemlerinin alındığını duyurdu.

Öte yandan Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Husiler'in BAE'ye düzenledikleri saldırının ardından Koalisyon güçleri, Yemen’in Cevf bölgesinde balistik füze rampasını imha ettiklerini açıkladı.

Yemen'deki Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, kısa süre önce Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BAE'nin içlerine yönelik geniş çaplı bir askeri operasyon gerçekleştirileceğini bildirmişti.

HERZOG, SALDIRIYA RAĞMEN ZİYARETİNE DEVAM EDECEK

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, Husilerin bu gece Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenlediği balistik füze saldırısına rağmen Abu Dabi ziyaretini sürdüreceği bildirildi.

İsrail Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Eylon Levi, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Herzog'un resmi ziyaret kapsamında Abu Dabi'de bulunduğu sırada bu ülkeye füze saldırısında bulunmasına ilişkin AA'ya açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyaretini yarıda bırakmayacağını aktaran sözcü, "Ziyaretin planlandığı gibi devam etmesi bekleniyor." ifadesini kullandı.

YEMEN'DEKİ HUSİ SALDIRISNDA 4 SİVİL ÖLDÜ

Yemen'in güneydoğusundaki Şebve ilindeki bir mescide, Husilerin balistik füze saldırısı sonucu 4 sivilin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yemen ordusuna bağlı Amalika Tugayları tarafından yapılan açıklamada, saldırının Safha bölgesi Useylan beldesindeki Abdullah bin Mesud Camii'nde büyük hasara yol açtığı ve çevredeki araçların da yanmasına sebep olduğu kaydedildi. Olaya ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.