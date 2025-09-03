Habertürk
        BAE'den İsrail'e "Batı Şeria'yı ilhak kırmızı çizgimiz" uyarısı | Dış Haberler

        BAE'den İsrail'e "Batı Şeria'yı ilhak kırmızı çizgimiz" uyarısı

        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), işgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail'e ilhakının bölgesel entegrasyonu sona erdirecek "kırmızı çizgileri" olduğu uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2025 - 14:39 Güncelleme: 03.09.2025 - 14:39
        BAE'den İsrail'e: "Batı Şeria'yı ilhak kırmızı çizgimiz"
        Times Of Israel gazetesine konuşan BAE Özel Temsilcisi Lana Nesibe, Tel Aviv yönetiminin Batı Şeria'yı ilhak etme gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Nesibe, Batı Şeria'nın ilhakına karşı olduklarını dile getirerek, Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümün "ileriye giden bir yol olarak kalması gerektiğini" söyledi.

        Batı Şeria'nın İsrail'e ilhakının BAE yönetimi için "kırmızı çizgi" olduğu uyarısında bulunan Nesibe, "(Batı Şeria'nın) İlhak, hükümetim için kırmızı çizgi. (Batı Şeria'nın ilhakı) Bu kalıcı bir barışın olamayacağı anlamına gelir. Bölgesel entegrasyon fikrinin önünü keser ve iki devletli çözümün ölüm çanı olur." ifadelerini kullandı.

        İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını hayata geçirmesinin Abu Dabi ile Tel Aviv arasındaki ilişkilere zarar vereceği uyarısında bulunan Nesibe, "Bütün ıstıraplara rağmen İsrail'e uzanan bir el var. Ancak ilhak o eli geri çekecektir." değerlendirmesine yer verdi.

        Fransa ve Belçika başta olmak üzere bazı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıyacağını duyurması üzerine Tel Aviv yönetimi Batı Şeria'yı ilhak tehdidini masaya sürdü.

        İsrail basını, Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, geçen ay sonunda Washington'da görüştüğü ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'ya, Tel Aviv yönetiminin gelecek aylarda işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhaka hazırlandığını ilettiğini aktarmıştı.

        Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'nın Filistin şehirleri hariç tamamının İsrail'e ilhak edilmesi çağrısı yapmıştı.

        Smotrich'in ilhak edilmesini istediği bölgeler, Batı Şeria'nın yüzölçümünün yüzde 82'sini oluşturuyor.

