BAE ajanı iddiasıyla tutuklanmıştı! Tahliye kararı!

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına istihbarat çalışması yaptığı iddiasıyla Ürdün vatandaşı Ahmed Mahmoud Ayesh Al Astal, Sakarya'da Milli İstihbarat Teşkilatı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanarak 21 Ekim 2020'de tutuklanmıştı.
20 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ
AA'da yer alan habere göre hakkında hazırlanan iddianamede sanık Al Astal'ın, "gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan müebbet hapisle, "siyasal veya askeri casusluk" suçundan ise 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
DURUŞMASI YAPILDI
Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Al Astal tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılırken, avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Celse arasında sanığın dijital materyallerin Türkçe tercümesinin geldiği zapta geçirildi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE EDİLDİ
Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklulukta geçirdiği süre, delillerin toplanmış olması, bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yeterli olacağından sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti.
Söz alan sanık avukatları, mahkeme gelen dosyayı inceleyip ayrıntılı beyanda bulunacaklarını, cumhuriyet savcısının tahliyeye yönelik mütalaasına katıldıklarını belirterek, müvekkillerinin tahliyesini istedi.
EV HAPSİ VE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ
Sanığın ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 25 Ocak 2022'ye erteledi.
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