Bademin, kurabiyelere çok yakıştığı malum. İstedik ki bademler, undan rol çalsın. Bademli unsuz da kurabiye yapılabileceğinin en lezzetli örneği olsun. Tereyağının yardımıyla kıyır kıyır, nefis bir dokuya sahip kendileri. Sıcacık sütle yemenizi şiddetle tavsiye ediyor ve tarife buyur ediyoruz.
Kaç Kişilik: 1 tepsi
Hazırlama Süresi: 15 dakika
Pişirme Süresi: 10 dakika
Bademli Unsuz Kurabiye İçin Gereken Malzemeler:
1,5 su bardağı çiğ badem
1 adet yumurta
1 çay bardağı toz badem
100 gram oda sıcaklığında tereyağı
1 su bardağı toz şeker
1 çay kaşığı tuz
1 paket vanilya
Üzeri İçin:
50 gram çiğ badem
Bademli Unsuz Kurabiye Yapılışı:
Oda sıcaklığındaki tereyağını bir kaba alın.
Üzerine toz şekeri ilave ederek, mikser yardımıyla çırpın.
Kremamsı bir kıvam aldığında içerisine yumurtayı ilave edin.
1-2 dakika daha çırpın.
Çiğ bademleri, sıcak su bulunan bir kasede 20 dakika bekletin.
Suyunu süzdürdükten sonra bademleri, tamamen toz hale getirmeden, hafif iri kalacak şekilde rondoda çektirin.
Şeker ve tereyağı karışımının üzerine ilave edin.
Toz badem, vanilya ve tuz ekleyerek, spatula yardımıyla karıştırın.
Elde ettiğiniz hamuru streç filme sararak, buzdolabında en az 1 saat kadar bekletin.
Bu süre sonunda ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.
Elinizle, yuvarlak şekiller verin.
Ortalarına hafifçe bastırın.
Bademleri yerleştirin.
Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine, kurabiyelerinizi yerleştirin.
180 derecede, 10-12 dakika kadar pişirin.
Çıkarıp oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Tereyağı ağırlıklı ve unsuz bir kurabiye olduğundan dolayı buzdolabında en az 1 saat, mümkünse bir gece kadar dinlendirmeniz gerekir.
Pişirirken kabarmaya ihtiyaç duymadığından içine kabartma tozu ilave etmenize de gerek kalmıyor.
Pişirdikten sonra mutlaka oda sıcaklığında dinlendirin.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!