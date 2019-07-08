08 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çocuklarda daha sık görülen bir rahatsızlık olan tonsillit ya da halk arasındaki adıyla bademcik iltihabı nedir? Neden oluşur? Belirtileri nelerdir? Tedavisi nasıl yapılır? İşte tüm bu soruların cevabı haberimizde...
BADEMCİK İLTİHABI (TONSİLLİT) NEDİR?
Bademcikler, dilin arka kısmında boğazımızın her iki yanında yer alan yapılardır. Lenfoid bir yapıya sahiptirler ve iltihaplanmaları durumunda tonsillit adı verilen hastalık meydana gelmektedir. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği tarafından yapılan tanıma göre bademcik iltihabı, "Daha çok çocukluk çağında görülen, boğazdaki tonsil denilen lenfoid dokunun iltihabıdır." şeklinde verilmiştir. Çocuklarda sık olarak görülmekle beraber her yaşta ortaya çıkabilir. Fakat bademcik iltihabına en sık 2 yaş üzerindeki çocuklarda rastlanır. Çünkü iki yaş öncesinde anneden geçen antikorlar sayesinde, erişkinlerde ise gelişen immün sistem ile daha nadir görülür.
BADEMCİK İLTİHABININ NEDENLERİ
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği hastalığın çocukluk çağında bu daha çok beta mikrobunun (A Grubu Beta Hemolitik Stereptokok %30-40) veya virüslerin (%15-40) sebep olduğunu, bazı bademcik enfeksiyonlarında ise etken saptanamadığını belirtmektedir.
Bademcik enfeksiyonları
gibi nedenlerle oluşabilir.
BADEMCİK İLTİHABININ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Bademcik iltihabı en yaygın belirtileri:
Daha az yaygın semptomlar:
Çocuklarda ise şu belirtiler görülebilir:
BADEMCİK İLTİHABI TEŞHİSİ VE TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?
Bademcik iltihabı, kulak burun boğaz uzmanı tarafından yapılacak basit bir muayene ile teşhis edilebilir. Hastalığın tedavisi, hastalığın nedenine göre değişiklik gösterir. Boğaz iltihabı sebebinin bulunması için bir boğaz testi veya boğaz kültürü yapılabilir. Her iki test de boğazın arkasında bademciklere yakın bir yerden pamuklu bir çubuk yardımıyla örnek alınmasıyla yapılır. Test sonucuna göre antibiyotik tedavisine başlanması gerekebilir. Antibiyotikler tek bir doz halinde veya 10 gün boyunca ağızdan alınabilir.
Hasta çok sıklıkla bademcik iltihabı geçiriyorsa bademcik ameliyatı ile bademciklerin alınması gerekebilir. Bademciklerin alınması için cerrahi (tonsillektomi),sıklıkla tekrarlayan bademcik iltihabı, kronik bademcik iltihabı veya antibiyotik tedavisine cevap vermeyen bakteriyel bademcik iltihabı tedavisinde kullanılabilir.
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