Badem yağının cilde faydaları

Cilt sağlığı için uzmanlar tarafından da kullanılması önerilen badem yağı antioksidan içeriği ile ön plana çıkarken A ve E vitamini bileşenleri ile de oldukça faydalı bir yağdır. Ancak her bitkisel üründe olduğu gibi badem yağında da kişiler kullanmadan önce bilgi sahibi olmak ister. İşte, badem yağı cilde iyi gelir mi? sorusunun merak edilen cevapları.

Badem Yağı Cilde Faydaları

Ciltte zamanla hasralar meydana gelir. Badem yağı ise düzenli ve doğru kullanıldığında ciltte meydana gelen bu hasarları iyileştirmede yardımcı olur.

Güneşteki zararlı UV ışınları cilt için oldukça tehlikelidir. Badem yapı cildi bu zararlı UV ışınlarına karşı korur, olumsuz etkileri azaltır.

İnce bir yağ olduğu için cildin badem yağını emmesi oldukça kolaydır. Bu yüzden özellikle akneli ciltlerde kullanılması derinlemesine bir temizlik için etkidir.

Gözenekleri küçültmeyi sağlar.

A vitamini zengini olan badem yağı sivilce oluşumunu engeller.

Göz altı morluklarına ve koyu göz halklarının açılmasına yardımcı olur.

Yaz aylarında meydana gelen fazla bronzluğun etkisini azaltmak için badem yağı kullanımı tercih edilebilir.

Nemlendirici bir özelliği olan badem yağı deri hastalıkları olan egzama ve sedefte de olumlu etkiler gösterebilir.

Çinko içeriği olan badem yağı, ciltte meydana gelen kızarıklıkların kısa sürede geçmesini sağlar.

Yaşlanmayı geciktirici etkileri olduğu bilinmektedir.

Badem Yağı Cilde Nasıl Kullanılır?

Badem kullanımı yağında dikkatli olmanız gerekmektedir. Öncelikle hassas bir cilde sahipseniz badem yağı kullanmadan önce doktora başvurmalısınız. Eğer hassasiyetiniz yoksa badem yağını ciltte aşağıdaki adımları takip ederek kullanabilirsiniz:

Badem yağını uygulayacağınız bölgeyi temizleyin.

Temiz cilt ve yüz üzerine birkaç damla saf ve doğal badem yağı ile masaj yapın.

Cildinize sürdüğünüz badem yağını en fazla 30 dakika boyunca bekletin.

Bekleme işlemi sona erdikten sonra durulayarak temizleyin.

Badem Yağı Cilde Zararları

Her doğal yağ da olduğu gibi badem yağında da bazı istenmeyen etkiler meydana gelebilir. Badem yağının cilt sağlığı üzerinde bilinen bir yan etkisi bulunmaz ancak hassas ciltler kullanımda dikkatli olmalıdır. Bunun yanı sıra fazla kullanımı da ciltte tüylenmeye yol açabilir. Bu yüzden uzun ve sık kullanımdan kaçınılmalıdır.

Badem Yağı Cilde Sürdükten Sonra Yıkanır Mı?

Badem yağının nasıl kullanıldığı hakkında doğru bilgiye sahip olmak çok önemlidir. Bu yüzden badem yağı kullanan kişilerin yeterli süre bekledikten sonra badem yağını durulamaları gerektiklerini bilmesi gerekir. Bunun sebebi badem yağının kolay emilebilen ve E vitamini içeriği ile kıl köklerini beslemesidir. Eğer 20 dakikadan fazla kalırsa kıl köklerini besleyerek tüylenmenin meydana gelmesine yol açabilir.

Badem Yağı Cilde Zarar Verir Mi?

Badem yağı cilt üzerinde kullanıldığında oldukça faydalı bir doğal yağdır. Antioksidan özelliği, A ve E vitaminleri ile cildi derinlemesine temizleyerek daha sağlıklı bir görünüme kavuşmanızda yardımcı olabilir. Ancak fazla kullanımı tüylenme sorunu ile karşı karşıya kalmanıza neden olabileceği için kullanım miktarında dikkatli olmalısınız.