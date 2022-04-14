D vitamini insan sağlığı için çok önemlidir. Vücut gün içinde D vitamini üretimi gerçekleştirse de bu üretim miktarında değişiklikler olabilir. Kimi kişilerde bu azalma yüksek miktarlarda olabilir ya da tamamen D vitamini eksikliği meydana gelebilir. Bu durumda da kişilerin takviye D vitamini alması gerekmektedir. D vitamini faydaları Canan Karatay tarafından da televizyon ekranlarında dile getirildiği için kişilerin konu hakkındaki ilgisi her geçen gün artmaktadır. İşte, D vitamini ne işe yarar? sorusu hakkında merak edilen her şey.
D Vitamini Faydaları
- D vitamini hastalıklara karşı vücudun direnç kazanmasını sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirerek virüsler ve bakterilerin karşısında bir koruma duvarı oluşturur. Sindirim sorunlarına iyi gelerek metabolik sendromları azaltır.
- D vitamini kronik yorgunluğu azaltır, depresyon ve sıkıntılı ruh hallerinin önlenmesi için etkili bir vitamindir.
- Vücuda ekstra alınan D vitamininin iştah kapatıcı özelliği olduğu için kilo verme dönemlerinde etkili olduğu ifade edilmektedir.
- Kemik sağlığı için olmazsa olmazlar arasında yer alır. Kalsiyumu düzenler. İleriki yaşlarda kemik erimesi ve eklem ağrılarının oluşmasını engeller. Kırılma ve zedelenme durumlarında iyileşme süreçlerini hızlandırır.
- D vitamini solunum yolu enfeksiyonlarının oluşmasını engeller.
- Diyabet hastaları için faydalıdır. İnsilün direncini sağlayabilir.
- Hamilelik döneminde anne adayları için çok önemli bir yere sahiptir.
- Kanserli hücrelere karşı mücadele eder.
- Kalp sağlığını korumaya yardımcı olur
- Zihinsel fonksiyonların düzenli çalışması için etkilidir.
- Vücutta meydana gelen iltihapları azaltmada etkilidir.
- Cilt sağlığı için önemlidir. Cildin daha parlak ve sağlıklı görünmesinde önemli bir rol oynar.
D Vitamini Zararları
D vitamini alımı fazla yapıldığında aşağıdaki olumuz durumlar meydana gelebilir:
- Kalsiyum fazlalığı
- Böbreklerde hasar oluşumu
- Kalp ritminde düzensizlik
- Kemiklerde aşırı ağrı hissi
- Sıvı kaybı
- Akciğerlerde hasar
D Vitamini Hangi Besinlerde Bulunur?
Balık eti, tavuk eti, kırmızı et, yumurta sarısı, karides, sığır karaciğer,
Mantar D vitamini zengini olan gıdalardır. Bazı gıdalar ise D vitamini takviyelidir. Bunlar arasında süt ve süt ürünleri ve tahıllar yer alır.
D Vitamini Eksikliği Nasıl Anlaşılır?
D vitamini eksikliği olan kişilerde vücut ağrısı, eklemlerde ağrı, yürümede güçsüzlük, saçlarda dökülme, tırnaklarda kırılma, uykusuzluk, gözaltında morluk, terleme, üşüme, sıkıntılı ruh hali ve baş ağrısı gibi belirtiler görülür. Bu belirtilerin görüldüğü kişiler doktor kontrolüne gitmeyi ihmal etmemelidir.
D Vitamini Bebeklere Faydalı Mı?
D vitamini kemik sağlığı için çok önemli bir yere sahip olduğu için bebekler için de çok önemlidir. Özellikle anne karnından itibaren D vitamini için annenin de dikkat etmesi gerekmektedir.
D Vitamini Sabah Mı Alınmalı Akşam Mı?
D vitamininin ne zaman alınması gerektiği de merak konusudur. Doktorlar tarafından önerilen en uygun zaman kahvaltıdan hemen sonra alınmasıdır. Sabah saatlerinde alınan D vitamini takviyesi gün içindeki enerjiniz ve hareketleriniz için de destekleyici olacaktır.
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