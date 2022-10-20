Bade İsminin Anlamı Nedir? Bade İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?

İsimlerin anlamı, zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden tek tık ile öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Bade isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

BADE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Bade ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Bade isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Bade isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

BADE İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Bade ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Şarap, içki, mey. Maddî ve mânevî sarhoşluk veren, kendinden geçiren, mest eden şey. Kadeh. İnsanı kendinden geçiren ilâhî aşk.

BADE İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Bade ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Bade ismini koymak caizdir.

BADE İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Bade ismini kullanan 7.282 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Bade ismini kullanan 1.974 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Bade ismini kullanan 448 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Bade ismini kullanan 1.017 kişi bulunmaktadır.

BADE İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Bade isminde olan kişilerin yaşam enerjisi yüksektir. İçe dönük olmalarına rağmen başkalarının görüşlerine de çok değer verirler. Maceraperesttir ve hayal kırıklığına uğramaktan hiç hoşlanmazlar. Denemekten hiç vazgeçmezler. Gerçekçidir ve çalışmayı çok severler. Hayal gücünün gelişmişliği nedeniyle hayal ile gerçeği birbirine karıştırmaya eğilimli olurlar. Çok şefkatli, merhametli ve iyi huylu insanlardır. Dost canlısı, barışçıl insanlardır.