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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; oyuncu Bade İşçil, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan İşçil, "Dijital platform projesini bekliyorum ve bol bol dinleniyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇOK KORKUNÇ BİR ŞEY"

Bade İşçil, Çin'in Vuhan eyaletinde ortaya çıkmasının ardından dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili de konuştu.

İşçil, "Vallahi çok korkunç bir şey. Artık biz de nasıl korunabiliriz diye düşünüyoruz. Giderek yayılmaya başladı. Şimdi eczaneye uğrayacağız. Kendimizce bir çare arıyoruz" dedi.

BİLGİ ALDI

Daha sonra eczaneye giren İşçil'in içeride koronavirüs ile ilgili bilgiler içeren bir broşürü okuduğu görüldü. Görevliden de uzun süre bilgi alan Bade İşçil, daha sonra evinin yolunu tuttu.